Хороший день для разгрузки: астропрогноз на 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, длится 11-й лунный день. Луна находится в знаке Рыбы и переходит в знак Овна, Солнце остается в Скорпионе.

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По словам астролога и нумеролога Иситы Гая, день должен быть достаточно лёгким. Как она пояснила OBOZ.UA, 12-е число связано с Юпитером, вторник связан с Марсом – они олицетворяют две энергии.

"Юпитер, как учитель, он учит нас, всегда дает нам благостные уроки, а Марс, он дает нам энергию на прохождение этих уроков. Поэтому вы можете в этот день отправляться в путешествие, вы можете двигаться, физически заниматься своим телом, заниматься своим здоровьем", – сказала она.

По словам Иситы Гая, вторник в целом очень хороший день для физической разгрузки. Кроме физической активности в этот день хорошо практиковать пост. К примеру, можно ограничить потребление молочного и мясного, перейти на один день на фруктовую диету, потреблять только жидкие продукты или попробовать интервальное голодание. "Этот день также связан с планетами Раху и Кету, которые влияют на события нашей жизни, которые формируют нашу тяжелую карму. Поэтому, когда мы производим физическую разгрузку нашего тела в этот день мы сбрасываем большое количество кармы", – объяснила астролог.

Особенно она посоветовала попробовать практику поста родившимся 9, 18 или 27 числа, ведь эти люди связаны с энергией Марса. Поэтому сегодня у них может возникать внутренний гнев, который трудно контролировать. "Когда вы поститесь в этот день, этот гнев будет нейтрализован в вашей жизни, он не будет у вас возникать", - рассказала астрологиня.

По ее словам, люди, у которых в натальной карте есть этот внутренний гнев, могут попробовать практику поста по вторникам. Это поможет нейтрализовать энергию Марса и успокоить себя.

Что касается цвета дня, то астролог посоветовала выбирать тёплые оттенки. А еще светлые цвета. Удачными она назвала все оттенки зеленого, желтого и оранжевого.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.

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