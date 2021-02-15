Хомчак и Таран поссорились из-за рейса с оружием в Руанду – СМИ

В конце января 2021 года стало известно о конфликте между министром обороны Украины Андреем Тараном с одной стороны и главнокомандующим Русланом Хомчаком и командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Дроздовым с другой из-за коммерческого рейса украинского военного самолета, который якобы перевозил оружие из Болгарии в Руанду.

Как пишет "Бабель", рейс осуществлялся по заказу частной компании "АОЗТ ТрансСервис", о чем случайно узнал глава Минобороны Украины. Он настаивал, что должен лично давать согласие на такие полеты, в Генштабе и Воздушных силах отметили, что перелеты позволяют тренировать пилотов, и никакие согласования для этого не нужны.

О перевозке якобы оружия по заказу "АОЗТ ТрансСервис" самолетом Ил-76МД Воздушных сил Украины Таран узнал в конце 2020 года.

Он запретил подобные коммерческие перелеты, после этого в суды Киева и Винницы было подано несколько исков против него со стороны Генштаба и Воздушных сил.

"АОЗТ ТрансСервис", согласно данным YouControl, начала деятельность в 1996 году. Одним из ее основателей был Михаил Семенов – в конце 90-х первый заместитель министра транспорта, глава Госавиаадминистрации.

В 2015 году бенефициарами компании стали Валентина и Александр Безлатные. Публичной информации о них нет. Фирма регулярно выигрывает тендеры "Укрспецэкспорта" на перевозку грузов наземным транспортом и самолетами.

По информации собеседника журналистов "Бабеля", который работал в Генштабе в 2015 году, сотрудничество с "АОЗТ ТрансСервис" началось в 2009 году. В частности, соглашение, в рамках которого самолет перевозил груз в Руанду, подписано в 2015 году, а в 2019-м – пролонгировано.

После того как нынешний министр обороны узнал о перевозке, он назначил служебное расследование. Впоследствии по его результатам приказал запретить использовать самолеты ВСУ для таких перевозок.

Также Таран обязал командование расторгнуть договор с "Транссервисом" и объявил строгие выговоры командующему Дроздову и начальнику Генштаба Сергею Корнийчуку.

По информации журналиста, внештатного советника Минобороны Юрия Бутусова, запрет на полеты глава Минобороны Украины обосновал тем, что самолеты старые и изношенные, их ресурс не стоит тратить на коммерческие полеты.

Его заместитель Иван Руснак поддержал такое решение, заявив в комментарии "Бабелю", что Таран "действовал в пределах полномочий".

Также в Минобороны отметили, что подобные действия, согласно Положению о перевозке государственной авиацией, должен утверждать лично министр.

"Соответственно, планирование и разрешение на выполнение полета без решения министра обороны противоречит законодательству", – отмечается в ответе Минобороны на запрос СМИ.

В Генштабе считают, что перелеты в рамках договора с "АОЗТ ТрансСервис" нельзя назвать госперевозками, поэтому положение на них не распространяется.

По информации источника "Бабеля" в Генштабе, полеты выполняли в соответствии со специальным законом.

Как пишут журналисты, предыдущие министры обороны Степан Полторак и Андрей Загороднюк такие перевозки лично не утверждали. Генштаб "по доброй воле информировал министра", утверждает источник "Бабеля".

По мнению руководства Генштаба и командования Воздушных сил ВСУ, решение Тарана о запрете соответствующих перевозок навредит имиджу Украины на международной арене.

Также, по их мнению, военный экипаж благодаря подобным рейсам получал опыт и часы налетов.

"Время налета в самолете Ил-76 – это тонна горючего. Эти перевозки позволяют государству и Минобороны экономить большие деньги на подготовку экипажей Ил-76, как в Украине, так и на международных воздушных трассах", – сказал "Бабелю" руководитель пресс-центре командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, пилот такого самолета должен налетать 600 часов, а для допуска к полетам международными трассами – осуществить не менее 15 пересечений госграницы. Для таких "коммерческих" перевозок командование пытается привлекать два экипажа – опытный и молодой.

С 2015 года подобных перелетов совершили как минимум 86, и скандалов из-за этого не было, сказал он.

По информации источников "Бабеля" в Генштабе, за время сотрудничества с "АОЗТ ТрансСервис" удалось подготовить 9 командиров экипажей, семь помощников командиров, 10 штурманов, шесть борттехников и шесть радистов.

В 2019 году в рамках договора экипажи налетали 220 часов, в 2020-м – около 500 часов.

За время сотрудничества с компанией военно-транспортная авиация налетала около 2,2 тыс. часов, что позволило сэкономить около $500 млн грн, в спецфонд поступило почти 60 млн грн.

Игнат рассказал, что Украина предоставляла услуги по перевозке в интересах других стран или проектов еще c 2008 года. Это сделка между Украиной и Данией "Северный сокол", когда украинский Ил-76МД перевозил топливо и другие грузы с авиабазы ВВС США "Тукле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия.

Весной 2020-го во время эпидемии за помощью к Украине обратилось Министерство иностранных дел Румынии. Тогда украинцы доставили из Китая в эту страну средства защиты, медикаменты, медицинское оборудование. Всего было шесть таких перелетов. Все расходы оплачивала румынская сторона. Посредником выступила компания "АОЗТ ТрансСервис".

На фоне судебных исков к Тарану со стороны главнокомандующего ВСУ Хомчака и командующего Воздушных сил ВСУ Дроздова со сторонами конфликта встретился президент Владимир Зеленский. На встречах якобы решили, что иски из судов должны отозвать, а министр обороны – отменить все свои приказы о выговоры и вернуть Воздушным силам право на частные авиаперевозки. Хомчак и Дроздов свои иски уже отозвали.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что между главнокомандующим Хомчаком и министром обороны Тараном возник конфликт, из-за которого тормозится ряд очень важных для армии решений.