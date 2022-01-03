Зачем в СССР на 11 лет отменили выходные и что из этого вышло

Начиная с 29 сентября 1929 года советские власти перевели всех граждан СССР на "непрерывку" – новую версию рабочей недели, где не было места привычным выходным. Революционный календарь продолжал действовать 11 лет, но задумка коммунистов с треском провалилась.

О целях, которых должна была достичь советская инновация, а также ее последствиях, рассказало издание History. Первое же воскресенье после 29 сентября 1929 года не было обычным выходным днем. Около 80% работающего населения снова приказали идти на работу. Теперь людям приходилось привыкать, что дни отдыха были размещены посреди недели.

Как считал инициатор такого графика, советский политик Юрий Ларин, машины не должны простаивать, поэтому работа не должна прекращаться. Однако введение "непрерывности" было инструментом, благодаря которому большевики хотели добиться сразу нескольких целей.

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Это должно было стать настоящей революцией в отношении труда, значительно увеличить его эффективность, а также постепенно отвадить население от религиозных обычаев.

Непрерывная рабочая неделя состояла из 5 дней. Каждый из них отличался своим цветом и одним из специальных символов: пшеничный сноп, красная звезда, серп и молот, книга и буденовка. Именно по ним ориентировались рабочие, определяя, когда у них будет выходной. Выходные шли настолько в разнобой, что у членов одной семьи дни отдыха могли никогда не пересекаться.

Конечно, коммунистическая новация вызвала недовольство среди рабочих. Люди писали письма в газеты, жаловались в различные партийные учреждения, рассказывая о проблемах с которыми столкнулись. Дело в том, что новый календарь сводил на нет весь смысл выходных, ведь зачем такой отдых, когда ты сидишь дома сам, а твой брат, жена или друзья на работе или в школе?

Семейный отдых стал чем-то из разряда фантастики. Но тем самым это усугубляло и религиозный аспект жизни людей – невозможно было собраться вместе и посетить церковь или другой храм. К тому же это не давало возможности отмечать праздники.

Была установлена иллюзия непрерывной работы, а места праздникам в жизни граждан СССР просто не оставалось. Социолог и автор книги "Семидневный круг: История и значение недели", Эвиатар Зерубавель, объяснил, что реформа имела целью расшатать институт традиционной семьи. Родных разделяли, ослабляя связи между ними, что позволяло советским властям легче контролировать общество.

В пользу заявлений о том, что новый график имел целью уничтожение религиозной жизни населения, говорит то, что фактически дней отдыха стало больше, чем до реформы. Пятидневный рабочий цикл означал, что люди получали 70 еженедельных выходных в год, а не 52, которые у них были ранее.

Однако недовольство продолжало расти и власти пришлось идти на уступки. Уже в 1930 году стали принимать во внимание просьбы об одновременных выходных днях для членов семей.

Теоретически "непрерывка" должна была сделать почти невозможным религиозное поклонение. Независимо от вероисповедания христиане, евреи или мусульмане не смогли бы посещать службу без привычных пятниц, суббот и воскресений. Дело в том, что по новому календарю дни недели теперь уже не имели названий, а получили вместо них номера – первый день пятидневки, второй и так далее.

Партийным чиновникам казалось, что это должно сработать, но даже столь жесткие ограничения не помогли искоренить веру. Хотя в определенном аспекте план и сработал – люди стали реже посещать церковь. Но полностью нивелировать религиозный аспект жизни коммунистам так и не удалось.

К тому же, определенные категории населения так и остались жить по старому графику. Сельского населения "непрерывка" почти не коснулась. Дело в том, что в противовес промышленным и бюрократизированным городам в колхозах и поселках ухаживали за скотом, сажали и собирали урожай по привычному недельному циклу, не имея ничего общего с новацией коммунистов.

Это объясняет и то, почему после введения "непрерывки" она мало повлияла на религиозную жизнь сельского населения и вообще быт людей вне больших городов.

За 11 лет действия нововведения жизни населения находилось почти в полном хаосе. Новые календари изменялись и были очень запутанными. Общественный транспорт работал по пятидневному рабочему циклу, но многие предприятия организовывали работу по шестидневной неделе, а в сельской местности вообще жили по старому ритму.

Вся эта глобальная неразбериха привела к тому, что эффективность труда упала до рекордно низкого уровня. К тому же оказалось, что постоянное использование машин, которые "не должны простаивать", еще больше изнашивало рабочие агрегаты. Помимо этого, непрерывная работа, которая предусматривала совместное выполнение одной обязанности, приводила к тому, что никто не брал на себя полную ответственность за выполнение поставленных задач, что негативно влияло на производительность работы.

Коммунистическая партия понимала, что их глобальный эксперимент с треском провалился. Таким образом, 26 июня 1940 года был восстановлен привычный семидневный цикл. Воскресенья снова стали выходным днем, но у пролетариата появились другие проблемы.

Жесткое отношение к работникам совсем не изменилось. Теперь за прогул или опоздание на 20 минут предусматривалась серьезная ответственность. Иногда человека даже могли отправить в тюрьму.

Как сообщал OBOZREVATEL, советские власти принимали немыслимо жестокие решения, которые принесли много бед. Пропагандистская машина скрыла от общественности не только Голодомор, но и многие другие ужасающие события, из-за которых погибли тысячи людей.