Топ-7 жутких секретов СССР, которые скрывала власть. Фото

Советская власть принимала немыслимо жестокие решения, которые принесли много бед. Пропагандистская машина скрыла от общественности не только Голодомор, но и многие другие ужасающие события, из-за которых погибли тысячи людей.

После развала Союза оказалось, что первой техногенной катастрофой был не Чернобыль, а взрыв с радиоактивными отходами в химкомбинате "Маяк". OBOZREVATEL рассказывает о жутких секретах СССР.

Лагерь инвалидов Второй мировой войны

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После Второй мировой войны остались сотни тысяч людей с инвалидностью. Власть приняла решение – отправить всех в ссылку. Высылали не только солдат без рук и ног, но и нищих, и бездомных.

На острове Валаам создали лагерь, куда свозили инвалидов войны, чтобы быстрее от них избавиться. В Союзе считали людей с инвалидностью неперспективными, что пострадавшие портили ландшафт городов. Условия были бесчеловечными, жертвы вымирали, поскольку их никто не лечил.

Погибшие первые космонавты

Во время космической гонки Союз неоднократно стирал космонавтов из своей истории. Данные о первом погибшем летчике были скрыты. Валентин Бондаренко скончался на тренировке в марте 1971 года.

Камера была переполнена кислородом, потому и вспыхнула. Дверь открыли только через три минуты, когда тело Бондаренко уже обгорело. О смерти не упомянули ни в одной газете.

Катынский расстрел

Работники НКВД расстреляли около 20 тысяч польских пленных в 1940 году в Катынском лесу. СССР сбросил ответственность на фашистов.

Польских солдатов взяли в плен, когда они стали на защиту своих восточных границ от Красной армии. Сталин решил, что лучший способ избавиться от бунта поляков – их уничтожить. Германия сразу же рассекретила могилы, а свою вину Союз признал только в 1990 году.

Ракета-катастофа

В октябре 1960 года в Союзе готовили к запуску новую ракету "Р-16", в которой использовалось новейшее топливо. Наряду с установкой находились сотни специалистов, инженеров и летчиков.

Однако произошла утечка азотной кислоты. Вместо эвакуации руководитель отдал приказ отремонтировать поломку. Через несколько минут произошел взрыв и участники операции погибли. Правду раскрыли только в 1985 году, когда установили памятник погибшим в Байконуре.

Секретная лаборатория

В 1948 году в Союзе была создана секретная лаборатория в Аральском море. Ученые занимались превращением Сибирской язвы, Бубонной чумы и оспы в биологическое оружие. Проводили даже опыты на открытом воздухе, тогда десятки людей заболели, несколько человек погибли и сотни были в карантине.

О событии все узнали только в 2002 году. К счастью, вспышку заболевания удалось предотвратить. В Кремле не признали вину, а так и продолжают умалчивать детали.

Голодомор

Пропагандистская машина СССР успешно скрывала факт искусственного голода 1932 – 1933 годов. Иностранные журналисты поплатились жизнью за то, что рассказывали всему миру о Голодоморе. Среди немногих – британский репортер Гарет Джонс, который открыл правду, что в Украине пухнут от голода.

Власть Союза организовывала экскурсии для комиссий: тогда наполняли магазины едой, а обычным людям запрещали туда приходить под угрозой расстрела. Широкую огласку Голодомор получил только в 1980-х годах.

Ядерная катастрофа в городе Кыштым

В 1957 году в химкомбинате "Маяк" произошла первая радиационная авария вблизи города Кыштым. Емкость с радиоактивными веществами взорвалась, поскольку из строя вышла система охлаждения.

В зону загрязнения попали 270 тысяч человек. По международной шкале ядерных испытаний выбросы оценили в шесть баллов. Седьмой уровень присвоили взрывам на Чернобыльской АЭС и Фукусима-1.

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