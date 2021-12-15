Топ-7 жутких секретов СССР, которые скрывала власть. Фото

Яна Сончковская
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В Союзе скрывали многие аварии

Советская власть принимала немыслимо жестокие решения, которые принесли много бед. Пропагандистская машина скрыла от общественности не только Голодомор, но и многие другие ужасающие события, из-за которых погибли тысячи людей.

После развала Союза оказалось, что первой техногенной катастрофой был не Чернобыль, а взрыв с радиоактивными отходами в химкомбинате "Маяк". OBOZREVATEL рассказывает о жутких секретах СССР.

  • Лагерь инвалидов Второй мировой войны

Людей с инвадидностью отправляли в ссылку.
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После Второй мировой войны остались сотни тысяч людей с инвалидностью. Власть приняла решение – отправить всех в ссылку. Высылали не только солдат без рук и ног, но и нищих, и бездомных.

На острове Валаам создали лагерь, куда свозили инвалидов войны, чтобы быстрее от них избавиться. В Союзе считали людей с инвалидностью неперспективными, что пострадавшие портили ландшафт городов. Условия были бесчеловечными, жертвы вымирали, поскольку их никто не лечил.

  • Погибшие первые космонавты

Космонавт загорелся на тренировке.

Во время космической гонки Союз неоднократно стирал космонавтов из своей истории. Данные о первом погибшем летчике были скрыты. Валентин Бондаренко скончался на тренировке в марте 1971 года.

Камера была переполнена кислородом, потому и вспыхнула. Дверь открыли только через три минуты, когда тело Бондаренко уже обгорело. О смерти не упомянули ни в одной газете.

  • Катынский расстрел

НКВД-исты расстреляли поляков.

Работники НКВД расстреляли около 20 тысяч польских пленных в 1940 году в Катынском лесу. СССР сбросил ответственность на фашистов.

Польских солдатов взяли в плен, когда они стали на защиту своих восточных границ от Красной армии. Сталин решил, что лучший способ избавиться от бунта поляков – их уничтожить. Германия сразу же рассекретила могилы, а свою вину Союз признал только в 1990 году.

  • Ракета-катастофа

На космодроме произошла утечка азота.

В октябре 1960 года в Союзе готовили к запуску новую ракету "Р-16", в которой использовалось новейшее топливо. Наряду с установкой находились сотни специалистов, инженеров и летчиков.

Однако произошла утечка азотной кислоты. Вместо эвакуации руководитель отдал приказ отремонтировать поломку. Через несколько минут произошел взрыв и участники операции погибли. Правду раскрыли только в 1985 году, когда установили памятник погибшим в Байконуре.

  • Секретная лаборатория

В Союзе опробовали биологическое оружие.

В 1948 году в Союзе была создана секретная лаборатория в Аральском море. Ученые занимались превращением Сибирской язвы, Бубонной чумы и оспы в биологическое оружие. Проводили даже опыты на открытом воздухе, тогда десятки людей заболели, несколько человек погибли и сотни были в карантине.

О событии все узнали только в 2002 году. К счастью, вспышку заболевания удалось предотвратить. В Кремле не признали вину, а так и продолжают умалчивать детали.

  • Голодомор

В СССР скрывали Голодомор.

Пропагандистская машина СССР успешно скрывала факт искусственного голода 1932 – 1933 годов. Иностранные журналисты поплатились жизнью за то, что рассказывали всему миру о Голодоморе. Среди немногих – британский репортер Гарет Джонс, который открыл правду, что в Украине пухнут от голода.

Власть Союза организовывала экскурсии для комиссий: тогда наполняли магазины едой, а обычным людям запрещали туда приходить под угрозой расстрела. Широкую огласку Голодомор получил только в 1980-х годах.

  • Ядерная катастрофа в городе Кыштым

Первая ядерная авария произошла в 1957 году.

В 1957 году в химкомбинате "Маяк" произошла первая радиационная авария вблизи города Кыштым. Емкость с радиоактивными веществами взорвалась, поскольку из строя вышла система охлаждения.

В зону загрязнения попали 270 тысяч человек. По международной шкале ядерных испытаний выбросы оценили в шесть баллов. Седьмой уровень присвоили взрывам на Чернобыльской АЭС и Фукусима-1.

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