Херсонские фермеры уничтожают урожай арбузов: никто не хочет покупать даже за копейки. Видео

Фермеры в селе Михайловка на Херсонщине уничтожают урожай арбузов. Причиной тому – отсутствие спроса на бахчевые культуры, которые и так продают за копейки.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram "Хуевый Херсон". На кадрах видно, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы. Ягоды падают на землю и разбиваются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Комментаторы в чате разделились во мнениях. Одни обвинили фермеров в "жлобстве", отметив, что урожай надо было раздать пенсионерам или отвезти в детдом. Другие же наоборот, поддержали, предположив, что транспортировка арбузов загнала бы владельцев в еще большие убытки. Некоторые комментаторы также отметили, что хозяева, вероятно, имели веские причины, чтобы так поступить с результатами своего труда.

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"Чего не отдать?", "Это же можно все съесть", "Жаль людям, отдали бы животным на ферму или курам в курятник. Жлобы, одним словом", "Могли отдать в детский дом. Дети были бы довольны", – писали пользователи сети.

"Никто доставку оплачивать не хочет, только привези. Фермеры и так деньги тратят, а тут халявщики "привезите"", "Какие все, бля**, умные, вы попробуйте его вырастить, въе*ал немеряно денег, а в итоге арбуз 50 копеек и никому на*уй не нужен. Почему кто-то должен его отдавать "даром", если туда вложены собственные средства? Вы вещи детей на олх продаете.. То что здесь уже говорить о "даром"... Одним словом городские..." – спорили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, сезон арбузов в 2021 году стал неудачным для Украины. Цена арбузов бьет рекорды падения и является самой низкой за последние 4 сезона, а покупателей сейчас очень мало.

Оптовая цена почти вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 коп./кг продать ягоду не могут, а бахчевые уже начинают перезревать.