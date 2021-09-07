Цены на арбузы в Украине рекордно упали, покупателей – мало: почему провалился сезон и сколько стоит ягода

Сезон арбузов в 2021 году стал неудачным для Украины. Бессистемное производство, непродуманные пути реализации, отсутствие экспортной стратегии и госполитики приводят к убыткам бахчеводов. Цена арбузов бьет рекорды падения и является самой низкой за последние 4 сезона, а покупателей нынче очень мало.

"70% плодоовощной продукции поставляют мелкие сельхозпроизводители. Все они работают "по-черному". Товар не проходит сертификацию, агротехнология не соблюдается, она заточена на то, чтобы быстрее выйти на рынок, поймать высокую цену, часто плоды обрабатывают биостимуляторами ради ускорения созревания", – заявил фермер из Херсонской области Валерий Федоренко для издания Agroportal.

По его словам, в 2021-м украинским производителям арбузов не повезло, так как есть трудности с реализацией на внутреннем и внешнем рынках. Начало сезона испортила плохая погода в стране, а потом конкуренты (Венгрия, Румыния, Молдова, Россия) потеснили с экспортных рынков.

Видео дня

Как пишет "ТСН", в Херсонской области фермеры не могут продать урожай арбузов. При этом оптовая цена почти вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 коп./кг продать ягоду не могут, а бахчевые уже начинают перезревать.

Кроме того, арбузы дешевеют не только не только при закупке у фермеров, но и на оптовых рынках Украины. Например, по данным InfoShuvar, арбузы оптом за последние дни подешевели до 3 грн за килограмм.

Сколько стоят арбузы в киевских супермаркетах?

Так, в "METRO" стоимость составляет 4,9 грн/кг, в "АТБ" – 4,95 грн/кг . Цена в супермаркете "VARUS" – 2,9 грн/кг, а в "Сільпо" самый дешевый стоит 5,1 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области местные фермеры продают арбузы по цене от 70 коп. до 1 грн. Однако несмотря на такую низкую цену, покупателей практически нет. "Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области заметно упала стоимость арбузов в связи с тем, что урожай ягод попросту "жарится" под солнцем на полях. Аграрии не видят другого способа распродать пропадающие арбузы, как снизить цены себе в убыток.