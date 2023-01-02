Херсон получил от Киева 50 млн грн на восстановление после варварств россиян, – Кличко

Киев продолжает помогать громадам, пострадавшим из-за оккупации российскими варварами. Херсон получил выделенные столицей средства на восстановление и жизнеобеспечение освобожденного от российских захватчиков города.

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Об этом заявил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

"Херсон получил средства – 50 миллионов гривен, чтобы иметь возможность обеспечить жизненно необходимые услуги жителям. Также городу необходимы деньги на восстановление больниц, инфраструктуры – всего того, что мы не можем передать как техническую или гуманитарную помощь, но без чего восстановить жизнь в Херсоне невозможно ", – подчеркнул Виталий Кличко.

Таким образом, выполнены все решения, принятые Киевским городским советом о помощи громадам, освобожденным от оккупации российскими войсками.

Первые средства от Киева были направлены наиболее пострадавшим громадам Киевской агломерации, которые встали на пути прорывающихся в Киев варваров. В Киевской области финансовую помощь из бюджета столицы получили десять громад.

Следующим решением Киев помог пяти громадам Черниговской области.

По обращению Военной администрации Херсона было принято решение помочь городу, который с первых дней полномасштабного вторжения оказался в оккупации, мэр которого был похищен агрессором и находится в плену.

В целом Киев предоставил прямую финансовую помощь 16 громадам на общую сумму 410 млн грн.