Бачу, зовсім захейтили Зеленського за "косоворотку". Я все розумію, всі підтексти, але мені здається, що це перебір.

Говорила щойно з етнографом, Юрком Мельничуком, який професійно займається українським старовинним одягом і вишивкою. Така вишивка (не нагрудник, а збоку від вирізу) зустрічалась у східних регіонах – на Донеччині, Харківщині, Дніпропетровщині і навіть на Київщині. Хоч, на його думку, це і є російський вплив, так.

Але не це головне, друзі, гнобити когось, хто вдягнув неканонічну вишиванку, це все рівно, що насміхатися з того, хто неправильно і невміло, але заговорив українською мовою. Тут агресія, насмішки руйнівні і контпродуктивні. Для чого?

Тим більше, якщо чесно, більшість вишиванок, які мені потрапляють на очі сьогодні (зокрема в парламенті) дуже далекі від стилю, традиції і доброго смаку. Але я ніколи в житті не скажу на брокарівські "розочки", що це російський вплив або що вишивка аляпувата чи "вирви око" . Бо мені важливо, що людина вмотивована вишиванку вдягнути (тут мотив не важливий, до речі, який би він не був).

Перша пара країни вдягла стилізовані вишиванки (вишивка, до речі, дуже гарна), це чудово, це треба підтримати, а не хейтити. Так мені здається.

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