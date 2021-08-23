Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
2 минуты
1,4 т.
Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Сегодня Харьковский зоопарк принял первых посетителей. На День города в Зоопарке, который реконструировался пять лет, прошли первые организованные экскурсии.

Посетителей Зоопарка приветствовал руководитель Харькова Игорь Терехов.

Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

"То, что вы видите сегодня, это уникальный проект. То, что мы создали, никто до нас в Украине не осуществлял. Это один из лучших зоопарков в Европе: и по коллекции животных, и по условиям их пребывания, и по тому, с какой душой мы все это сделали", – рассказал руководитель города.

Видео дня
Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции
Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Сейчас Зоопарк работает в тестовом режиме и принимает льготные категории харьковчан: в частности, детей из многодетных семей и детей, оставшихся без опеки. Также в ближайшее время в Зоопарк смогут попасть те, кто выиграл пригласительные в рамках специальных конкурсов. Ограничения связаны с рекомендациями зоологов: чтобы животные избежали стресса из-за большого количества гостей.

Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Как ожидается, свободное посещение Зоопарка харьковчанам и гостям города будет доступно уже осенью. Для харьковчан вход будет бесплатным, туристам необходимо будет приобрести билет.

Игорь Терехов также пообещал, что в ближайшее время в Зоопарке поселятся новые животные, а в течение двух лет будет завершено строительство Океанариума.

Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

"Мы получим новых животных: белых медведей, пингвинов. Главное было создать условия для них — за этим Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал руководитель Харькова. При этом Европейская ассоциация поставила Харьковскому зоопарку наивысшие оценки после его реконструкции.

Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Харьковский зоопарк является первым, открывшимся в Украине: он начал свою работу в 1895 году.

УкраинаХарьковИгорь Терехов