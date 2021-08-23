Харьковский зоопарк заработал после пятилетней реконструкции

Сегодня Харьковский зоопарк принял первых посетителей. На День города в Зоопарке, который реконструировался пять лет, прошли первые организованные экскурсии.

Посетителей Зоопарка приветствовал руководитель Харькова Игорь Терехов.

"То, что вы видите сегодня, это уникальный проект. То, что мы создали, никто до нас в Украине не осуществлял. Это один из лучших зоопарков в Европе: и по коллекции животных, и по условиям их пребывания, и по тому, с какой душой мы все это сделали", – рассказал руководитель города.

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Сейчас Зоопарк работает в тестовом режиме и принимает льготные категории харьковчан: в частности, детей из многодетных семей и детей, оставшихся без опеки. Также в ближайшее время в Зоопарк смогут попасть те, кто выиграл пригласительные в рамках специальных конкурсов. Ограничения связаны с рекомендациями зоологов: чтобы животные избежали стресса из-за большого количества гостей.

Как ожидается, свободное посещение Зоопарка харьковчанам и гостям города будет доступно уже осенью. Для харьковчан вход будет бесплатным, туристам необходимо будет приобрести билет.

Игорь Терехов также пообещал, что в ближайшее время в Зоопарке поселятся новые животные, а в течение двух лет будет завершено строительство Океанариума.

"Мы получим новых животных: белых медведей, пингвинов. Главное было создать условия для них — за этим Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов следит очень жестко", — рассказал руководитель Харькова. При этом Европейская ассоциация поставила Харьковскому зоопарку наивысшие оценки после его реконструкции.

Харьковский зоопарк является первым, открывшимся в Украине: он начал свою работу в 1895 году.