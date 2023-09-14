Харьковский врач, принимавший роды под обстрелами, стал заместителем председателя НСЗУ

Экс-руководитель Харьковского регионального перинатального центра Ирина Кондратова назначена заместителем председателя Национальной службы здоровья Украины.

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Об этом сообщил в своем Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня – заместитель председателя НСЗУ", – написал глава Минздрава и сообщил, что правительство поддержало соответствующее представление председателя НСЗУ Натальи Гусак.

Ирина Кондратова, руководитель Харьковского регионального перинатального центра, доцент кафедры педиатрии № 1 и неонатологии Харьковского национального медицинского университета.

В начале российского полномасштабного вторжения в Украину она почти три месяца принимала роды в подвале, где жила рядом с коллегами и пациентами, а также под вражескими обстрелами продолжала оказание медицинской помощи беременным.

Весной 2022 года звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм в сутки передал Кондратовой свой аккаунт в Instagram, чтобы собрать деньги на оборудование для спасения младенцев.