Харьковчанку, оскорбившую патриотов в вышиванках, уволили с работы: видео с извинениями

Харьковчанка Евгения Бабкова, которая оскандалилась, назвав марш вышиванок "парадом быдла", записала видео с извинениями. Она заявила, что из-за оскорбительного высказывания ее уволили с работы.

Девушка пообещала, что подобное больше не повторится. Ролик, в котором она просит прощения у всех, кого обидела, опубликовали в местном Telegram-канале "Харьков 1654".

"Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", – сказала жительница Харькова.

Евгения отметила, что, оставшись без работы и получив большое количество хейта, она "сполна поплатилась за свои действия". В конце девушка добавила, что ценит культуру Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: