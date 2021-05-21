Харьковчанку, оскорбившую патриотов в вышиванках, уволили с работы: видео с извинениями
Харьковчанка Евгения Бабкова, которая оскандалилась, назвав марш вышиванок "парадом быдла", записала видео с извинениями. Она заявила, что из-за оскорбительного высказывания ее уволили с работы.
Девушка пообещала, что подобное больше не повторится. Ролик, в котором она просит прощения у всех, кого обидела, опубликовали в местном Telegram-канале "Харьков 1654".
"Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила", – сказала жительница Харькова.
Евгения отметила, что, оставшись без работы и получив большое количество хейта, она "сполна поплатилась за свои действия". В конце девушка добавила, что ценит культуру Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жительница Харькова оказалась в центре скандала, прокомментировав марш вышиванок, который прошел в городе 20 мая. Она заявила, что это мероприятие отчасти можно назвать "парадом быдла".
Харьковчанка Евгения Бабкова заявила, что после скандала стала объектом для травли и "ей страшно выйти на улицу". Также девушка пообещала записать видео с извинениями.
Девушка говорила, что работает в IT-сфере. В сети, однако, появилась информация о том, что род ее деятельности может отличаться от заявленного – она якобы работает вебкам-моделью и занимается эскортом.