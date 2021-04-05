Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине, в трех областях более 1000 больных за сутки

Карина Бондаренко Общество 09:21, 5.04.2021 Обновлено: 09:37, 5.04.2021

За минувшие сутки, 4 апреля, коронавирусом во Харьковской области заболели 1155 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Также более тысячи новых зараженных обнаружили во Львовской – 1121 и Днепропетровской областях – 1003. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 36.

Количество заболеваний по регионам в сутки:

  • г. Киев – 458 случаев;

  • Винницкая область – 233 случая;

  • Волынская область – 241 случай;

  • Днепропетровская область – 1003 случая;

  • Донецкая область – 254 случая;

  • Житомирская область – 557 случаев;

  • Закарпатская область – 165 случаев;

  • Запорожская область – 293 случая;

  • Ивано-Франковская область – 91 случай;

  • Киевская область – 619 случаев;

  • Кировоградская область – 108 случаев;

  • Луганская область – 36 случаев;

  • Львовская область – 1121 случай;

  • Николаевская область – 287 случаев;

  • Одесская область – 660 случаев;

  • Полтавская область – 229 случаев;

  • Ривненская область – 252 случая;

  • Сумская область – 428 случаев;

  • Тернопольская область – 441 случай;

  • Харьковская область – 1155 случаев;

  • Херсонская область – 176 случаев;

  • Хмельницкая область – 439 случаев;

  • Черкасская область – 361 случай;

  • Черновицкая область – 254 случая;

  • Черниговская область – 318 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19. Глава ВР Дмитрий Разумков не исключил чрезвычайное положение в стране.

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