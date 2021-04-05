Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине, в трех областях более 1000 больных за сутки
За минувшие сутки, 4 апреля, коронавирусом во Харьковской области заболели 1155 человек, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Также более тысячи новых зараженных обнаружили во Львовской – 1121 и Днепропетровской областях – 1003. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 26 марта зафиксировали в Луганской области – 36.
Количество заболеваний по регионам в сутки:
г. Киев – 458 случаев;
Винницкая область – 233 случая;
Волынская область – 241 случай;
Днепропетровская область – 1003 случая;
Донецкая область – 254 случая;
Житомирская область – 557 случаев;
Закарпатская область – 165 случаев;
Запорожская область – 293 случая;
Ивано-Франковская область – 91 случай;
Киевская область – 619 случаев;
Кировоградская область – 108 случаев;
Луганская область – 36 случаев;
Львовская область – 1121 случай;
Николаевская область – 287 случаев;
Одесская область – 660 случаев;
Полтавская область – 229 случаев;
Ривненская область – 252 случая;
Сумская область – 428 случаев;
Тернопольская область – 441 случай;
Харьковская область – 1155 случаев;
Херсонская область – 176 случаев;
Хмельницкая область – 439 случаев;
Черкасская область – 361 случай;
Черновицкая область – 254 случая;
Черниговская область – 318 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19. Глава ВР Дмитрий Разумков не исключил чрезвычайное положение в стране.