Харків став епіцентром коронавірусу в Україні, у трьох областях понад 1000 хворих за добу
За минулу добу, 4 квітня, на коронавірус у Харківській області захворіло 1155 осіб, що стало найбільшим приростом серед регіонів України.
Також більш ніж тисячу нових заражених виявили у Львівській – 1121 і Дніпропетровській областях – 1003. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Найменше хворих на COVID-19 26 березня зафіксували в Луганській області – 36.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
м. Київ – 458 випадків;
Вінницька область – 233 випадки;
Волинська область – 241 випадок;
Дніпропетровська область – 1003 випадки;
Донецька область – 254 випадки;
Житомирська область – 557 випадків;
Закарпатська – 165 випадків;
Запорізька область – 293 випадки;
Івано-Франківська область – 91 випадок;
Київська область – 619 випадків;
Кіровоградська область – 108 випадків;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 1121 випадок;
Миколаївська область – 287 випадків;
Одеська область – 660 випадків;
Полтавська область – 229 випадків;
Рівненська область – 252 випадки;
Сумська область – 428 випадків;
Тернопільська область – 441 випадок;
Харківська область – 1155 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 439 випадків;
Черкаська область – 361 випадок;
Чернівецька область – 254 випадки;
Чернігівська область – 318 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19. Глава ВР Дмитро Разумков не виключив надзвичайний стан у країні.