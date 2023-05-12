Конечно, Харьков — никоим образом не "первая столица". Это было совковое, мягко говоря, преувеличение — для тех, у кого история Украины началась не с Киевской Руси, а с 1917-го года.

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Но про одного известного харьковчанина не так давно говорили, что он в правительстве — не первый, но и не второй. Так вот, то же самое можно сказать и о месте Харькова в Украине.

А заговорил я на эту тему вот по какому поводу. Харьковский нардеп, участник боевых действий майор Александр Бакумов обратился с запросом к премьер-министру о том, почему Харьков не считается находящимся или находившимся в зоне боевых действий согласно перечню из приказа Минреинтеграции № 309.

Вопрос не праздный, поскольку соответствующие территории имеют право неуплаты налогов на недвижимость и земельного с 01.03.2022, каковая льгота особо пригодилась бы тому харьковскому бизнесу, включая малый, который деятельность был вынужден свернуть, но которому эти налоги всё равно начисляются.

В то же время столица такой статус и такую льготу имеет с самого начала войны. Но я — не о Киеве, я — о Харькове.

В Городе-герое Украины Харькове — более 5000 разрушенных зданий и объектов инфраструктуры. До границы с мордором по прямой (а ракеты летят именно так) — 38 километров. "Гости" из россии у нас были пару дней ещё в самом начале войны, но их быстро выгнали.

Конечно, в сравнении с Бахмутом у нас курорт, но в радиусе примерно полукилометра от меня за войну было не менее десятка прилётов, хотя рядом нет никаких военных объектов.(Кровать рядом с окном была вся в стёклах и хорошо, что вовремя — чуть раньше — перелёг.) Весной прошлого года у нас в некоторые дни было прилётов больше, чем, к примеру, в том же Киеве за всю войну. Просто мы с тех пор уже ко всему привыкли.

Очень прошу понять меня верно: я вовсе не против того, что Киев считается территорией боевых действий. Я против того, что Харьков такого статуса не имел ни дня. Киев — понятно: когда столица в такой зоне, это изменяет статус и страны в целом, и героических киевских гостей из зарубежных стран или ООН. Так что с Киевом как раз всё правильно. Неправильно — с Харьковом.

Да, мы — никакая не "первая столица". Харьков вообще не первый. Но и не второй.

Слава моему родному Харькову, слава моей столице Киеву, слава всем героическим городам и сёлам моей страны, слава ВСУ и — СЛАВА УКРАИНЕ!