Харьков не был первой столицей Украины: историк объяснил нюанс

Город Харьков ошибочно считается первой столицей советской Украины. На самом деле это не так, первой столицей Украинскй ССР был Киев.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий. "После первого нашествия советской власти зимой 1917-1918 года, и после второго, следующей зимой сначала столицей советской Украины был Киев", – отметил он.

Историк объяснил, почему в 1919 году столицей Украины стал Харьков. "Во второй половине 1919 года, когда большевицкая власть разгромила Деникина и начала отступать в направлении Крыма и Одессы, большевистская власть расположилась не в Киеве, который всегда считался национальной столицей Украины, а в Харькове. Потому что Харьков тогда был в значительной степени обрусен, там жило много россиян".

Таким образом Харьков оставался столицей советской Украины до 1934 года.

Кульчицкий также объяснил, почему столица вновь была перенесена. Это произошло по решению Сталина.

"В 1934 году, то есть после Голодомора, Сталин фактически поставил на колени всех украинцев истреблением миллионов и запугиванием всех остальных миллионов, потому что это был террор голодом. А любой террор – это в первую очередь устрашение. Поэтому Сталин уже не возражал и даже подсказал, чтобы в 1934 году провозгласить Киев столицей советской Украины", – рассказал историк.

Таким образом, утверждение о том, что Харьков был первой столицей советской Украины является мифологемой, "это противоречит исторической правде", – подчеркнул он.

Читайте полную версию интервью со Станиславом Кульчицким: "Харьков – русский город и первая столица Украины? Историк Кульчицкий развенчал популярные мифы".

Как писал OBOZ.UA, в Харькове в рамках деколонизации был демонтирован памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Он был установлен у городского детского Дворца культуры в январе 2002 года.