Харьков – русский город и первая столица Украины? Историк Кульчицкий развенчал популярные мифы

Кремлевская версия истории Украины, в частности относительно "исконно русского" Харькова, не выдерживает никакой критики. Страна-оккупант не имеет никакого отношения к основанию этого города. Мифологема также и утверждение, что Харьков был первой столицей советской Украины. На самом деле он был второй, первой был Киев.

В советское время Харьков пережил немало: и русификацию, и заселение русскими, и фальсификацию своей украинской истории. Однако на третьем году полномасштабной войны страна-агрессор по-прежнему не способна покорить этот город. Россия пытается превратить его в "серую зону" и дает карт-бланш своим "историкам", которые продолжают транслировать фейки о "российском" Харькове.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

– 5 июня в российском пропагандистском СМИ вышло интервью с писателем Минаковым, автором книги о Харькове, в котором он утверждает, что "Харьков был основан как русский город". Жителей города, харьковчан, он называет "харьковцами" и пытается убедить читателей в том, что фактически вся история Харькова – это история русского города. В то же время известно, что Харьков был основан в 1654 году. К тому времени город был центром Харьковского слободского козацкого полка. Итак, главный вопрос: имеет ли вообще Россия какое-либо отношение к основанию Харькова?

– Конечно, Россия не имеет никакого отношения к основанию Харькова, потому что Слободская Украина рождалась именно как Украина. Многие перебегали на территорию, которая тогда была контролируема Россией. Там появились остроги – небольшие крепости. Но Слободская Украина заселялась украинцами.

Харьков, как и Одесса, как и донецкие города, был основан украинцами.

Понятно, что после того, как Россия начала контролировать эти территории, появились разнообразные указы, положения и т. д. В советское время издавалась "История городов и сел Украинской ССР", где каждой области были посвящены огромные тома (автор 26-томного издания – Петр Тронько. – Ред.). Все это обосновывалось различными архивными материалами российского происхождения.

Но Украина существовала и до Переяславской рады (1654 год. – Ред.), после которой началась русификация, но она была чрезвычайно осторожной. Сохранялись украинские гетманы. Все это перешло и на XVII век, во время Петра I. Затем и на XIX век. Однако русификация не происходила так, как это планировали сделать верховоды Кремля. Это показали события 1917-1921 годов.

– С 1919 по 1934 год Харьков был столицей Украинской ССР. Как тесно история Харькова связана именно с Россией? Можно ли сказать, что это нечто большее, чем советское прошлое? И какое значение имел этот столичный статус?

– Дело в том, что когда в 1917 году была организована советская Украина, сначала все это происходило в Киеве – готовился всеукраинский съезд советов. Но когда на этом съезде оказалось, что большевики его не контролируют, они переехали в Харьков, который буквально за несколько дней до этого был захвачен красногвардейцами. Там в декабре 1917 года провозгласили советскую Украину под тем же названием, которое было провозглашено Центральной Радой, то есть Украинская Народная Республика.

Совнарком (правительство советской России. – Ред.) начал воевать с Украинской Народной Республикой за спиной этого правительства. То есть говорили, мол, мы не вмешиваемся, это гражданская война.

После первого нашествия советской власти зимой 1917-1918 года и после второй следующей зимы сначала столицей советской Украины был Киев. Но во второй половине 1919 года, когда большевики разгромили Деникина и он начал отступать в направлении Крыма и Одессы, большевистская власть расположилась не в Киеве, который всегда считался национальной столицей Украины, а в Харькове. Так как Харьков тогда был в значительной степени русифицирован, там жило много русских. Харьков оставался столицей до 1934 года.

В 1934 году, то есть после Голодомора, Сталин фактически поставил на колени всех украинцев истреблением миллионов и запугиванием всех оставшихся миллионов, потому что это был террор голодом. А любой террор – это в первую очередь устрашение. Поэтому Сталин уже не возражал и даже подсказал, чтобы в 1934 году провозгласили Киев столицей советской Украины.

Таким образом, когда говорят, что Харьков – первая столица советской Украины, то это мифологема, которая совершенно неуместна. Потому что это противоречит исторической правде. Столицей даже советской Украины сначала был Киев и только позже на определенный период, до 1934 года, стал Харьков.

– Вы сказали, что Слободская Украина заселялась украинцами. Но можно ли сказать, что в советское время этнический состав этого региона существенно изменился в пользу русских?

– Политикой Кремля было перемешивание населения. Больше всего проявилась она в Крыму и в республиках Балтии, где целенаправленно местное население депортировали, замещая русскими. В первую очередь за счет увольнявшихся после многих лет профессиональной службы в Красной армии пенсионеров. Они охотно переезжали и в Крым, и в страны Балтии, потому что там все-таки жизнь была немного легче. Это делалось для того, чтобы сильнее привязать их к Советскому Союзу.

Относительно Украины перемешивание населения мало что давало, потому что наша страна была очень большой по численности. Если не говорить о Крыме, то в процессе индустриализации в Украину приехали выходцы из Центральной России, которые оседали тут. Но все же их количество не было слишком большим. Тем не менее проводилась и русификация местного населения. Она была, как правило, малозаметной в 1920-е и 1930-е годы, тем более что после 1939 года появилась "третья Украина" – я имею в виду не основную Украину и не Кубань, где была "вторая Украина". Русификации "третьей Украины", то есть западноукраинских земель, не планировалось, потому что их нужно было направлять в Советский Союз (в том смысле, что русифицировать их было невозможно, сначала надо было ориентировать на СССР. – Ред).

И только во время Шелеста (Петр Шелест, первый секретарь ЦК КП Украины в 1963-1972 годах. – Ред.), во время и после Хрущева, русификации не происходило. Но когда к власти пришел Щербицкий (Владимир Щербицкий, первый секретарь ЦК КП Украины в 1972-1989 годах. – Ред.) и Брежнев (Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964-1982 годах. – Ред.) оказался в Москве, началась наиболее суровая русификация Украины.

Потому что переписи населения показывали – количество россиян как государствообразующей нации становилось все меньше и меньше. Расчеты показывали, что русские будут составлять национальное меньшинство среди всего населения Советского Союза. Поэтому начиная со времен Щербицкого происходила очень агрессивная русификация Украины, особенно юга и восточных территорий, в первую очередь Харьковщины и Луганщины. Вот такая была общая ситуация.

– По вашему мнению, почему подобные публикации о "русском" Харькове выходят в пропагандистских СМИ именно сейчас, когда город страдает от многочисленных "братских" террористических атак?

– Когда Путин рассчитывал дойти до Киева за три дня и завоевать всю Украину, это было одно дело. Когда война длится третий год, когда ясно, что Путин не может ничего добиться, он начал делать "серую зону" из приграничных территорий Украины, в частности из Харьковщины, а также территорий, граничащих с захваченными регионами Донецкой и Луганской областей. То есть он начал уничтожать Харьков авиабомбами, пользуясь тем, что Украина почти полгода не получала эффективного западного оружия. В результате Харьков стал превращаться в руину.

И только в последнее время, когда нам предоставили оружие, когда нам разрешили применять западное оружие на территории РФ, граничащей с Харьковщиной, ситуация существенно изменилась.

Относительно тех харьковчан, которые покинули Харьков и оказались в России (упомянутый в начале статьи Станислав Минаков родом из Харькова. – Ред), то им дают заказ. Они пишут об истории этого города, как и раньше, основываясь на российских источниках, ведь публиковать такие книги можно было только так. У них фактически развязаны руки, и они стремятся переписать историю, которую создают украинцы.