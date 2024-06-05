В Харькове был демонтирован памятник Ломоносову. Что говорят люди

В Харькове на Салтовке был демонтирован памятник российскому ученому Ломоносову. Его убрали в рамках реализации закона о деколонизации.

Об этом сообщил соучредитель общественной организации "Деколонизация.Украина" Вадим Поздняков. Интересно, что власти города не предупредили граждан ни о решении по поводу памятника, ни о его демонтаже. Для жителей города отсутствие Ломоносова на Салтовке оказалось неожиданностью.

Бронзовый памятник в честь русского историка и ученого Михаила Ломоносова установили у здания Детского Дворца культуры еще в январе 2002 года. Бюст создал харьковский скульптор Александр Табатчиков. Скульптура изображает Ломоносова, который что-то пишет пером на бумаге.

Спикер горсовета Юрий Сидоренко достаточно лаконично прокомментировал событие.

"Избавляемся от остатков имперского прошлого", – сказал он.

А вот харьковчане, хотя и были удивлены демонтажем бюста, в целом приняли новость оптимистично.

"Надо все каца*ское убирать из города, Харьков – это украинский город. Чем быстрее мы уберем все отсюда – тем лучше мы заживем", "Уже его поблагодарили, до свидания. Поднимайте наших, украинских ученых, потому что наши дети, молодежь ходит и смотрит. Пусть знают своих", – считают люди.

Хотя некоторым горожанам действие властей города не понравилось.

"Ломоносов, в принципе, великий человек, внес достаточно активный вклад в науку. Давайте все технологии, идущие с Запада, России, Китая, полностью уберем из своей жизни и останемся жить в вигваме", – предложила одна жительница Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники в течение мая этого года 76 раз атаковали Харьков. оккупанты били авиабомбами, ракетами, беспилотниками "Шахед" и "Ланцет", причем втрое больше, чем в апреле. Сигналы воздушной тревоги в городе объявляли 193 раза, а в мае тревога продолжалась 474 часа и 55 минут.

А между тем страна-оккупант Россия наращивает свою группировку на севере Харьковской области. По его словам, для атак на украинские позиции враг применяет управляемые авиабомбы и артиллерию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!