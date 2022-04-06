Хакеры пытаются получить доступ к аккаунтам в Telegram: украинцев предупредили об опасности

В Украине зафиксировали кибератаки, направленные на получение доступа к учетным записям украинцев в мессенджере Telegram. В частности, преступники распространяли сообщения с вредоносными ссылками на якобы веб-сайт Telegram.

Такие действия были направлены на то, чтобы получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в том числе с возможностью перехвата одноразового кода из SMS. Об этом сообщила Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины, действующая при Госспецсвязи и Киберполиции.

Отмечается, что из-за таких атак злоумышленники могут завладеть данными сессии, списком контактов и историей переписки пользователя.

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Киберспециалисты уже заблокировали хостинг, на котором "работали" хакеры, но злоумышленники "переезжают" на хостинги России.

Пользователей призвали не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации. Также киберспециалисты советуют завершить все сеансы мессенджера, кроме текущего.

"В случае получения подобных сообщений нужно срочно информировать субъекты обеспечения кибербезопасности Украины – CERT-UA и Киберполицию – с целью принятия неотложных мер по блокированию вредоносных вебресурсов", - добавили они.

Отметим, ранее российские хакеры пытались взломать сети Североатлантического альянса (НАТО). Также они атаковали Министерства обороны ряда стран Восточной Европы.

Федеральное бюро расследований объявило российских хакеров в розыск за взлом атомных электростанций. Четырех россиян обвиняют в создании угрозы критически важной инфраструктуре как в США, так и во всем мире.

Напомним, хакеры Anonymous сломали еще одну российскую базу с личными данными 120 тысяч солдат РФ, участвующих в захватнической войне против украинского народа. Всю информацию они слили в сеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа хакеров NB65, близкая к Anonymous, сломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Они выложили в открытый доступ более 900 тысяч писем из электронных почт пропагандистов ВГТРК. Также в сети появилось около 4 тысяч файлов сотрудников русского государственного пропагандистского холдинга.

Anonymous также "положили" сервера Росавиации и удалили переписку за последние полтора года вместе со всем документооборотом.