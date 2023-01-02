ГУР: в арсенале РФ есть все виды ядерного оружия, украинская разведка знает о местах его хранения

Россия имеет в своем арсенале все виды ядерного оружия – как тактическое, так и стратегическое. Украинская разведка знает количество, места хранения и постоянно отслеживает перемещение.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, украинские разведчики следят за действиями 12 главного управления министерства обороны РФ, отвечающего за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей", – заверил представитель ГУР.

Он отметил, что процесс отслеживания непростой, но у наших разведчиков есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились начиная с 2014 года и раньше.

"То есть мы знаем все процедурные вопросы. Поэтому ГУР постоянно держит на контроле именно ядерную составляющую ВС России", – заверил Скибицкий.

Напомним: ранее белорусский оппозиционер, экс-министр культуры Павел Латушко сообщил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин готовится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, ранее ставшее плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Для этого практически осталось сделать один шаг.

Он подчеркнул, что Путин не доверит оружие Лукашенко. Она будет только размещена в Беларуси и будет находиться под контролем российских военно-космических сил и сил ядерного сдерживания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что у США есть инструменты и возможности для того, чтобы физически уничтожить российского диктатора Владимира Путина. Это может произойти в случае, если РФ пойдет на применение тактического ядерного оружия;

– ранее в Институте изучения войны объяснили, что руководство страны-террориста России продолжает использовать в своих заявлениях ядерную риторику, чтобы удовлетворить внутреннюю агрессивно настроенную аудиторию и попытаться запугать Запад. В то же время РФ не объявляет о каких-либо фундаментальных изменениях в своей ядерной политике или возможностях.

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