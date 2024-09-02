'Грустная весть в семье ГСЧС': в Донецкой области погиб спасатель Антон Иваницкий

В Донецкой области во время тушения пожара в частном доме погиб спасатель из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Антон Иваницкий. Мужчине было всего 33 года.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале ГСЧС. Трагедия произошла в воскресенье, 1 сентября, в Покровском районе Донетчины.

"1 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб пожарный-спасатель 73 государственной пожарно-спасательной части 7 государственного пожарно-спасательного отряда сержант службы гражданской защиты Антон Александрович Иваницкий", – рассказали в ведомстве.

В ГСЧС отметили, что Антон Иваницкий получил тяжелые травмы во время тушения пожара в частном жилом доме в селе Новоселидовка.

Спасателя доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

"Антон был преданным своему делу, настоящим профессионалом и надежным товарищем. Погиб, спасая жизнь других. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память!" – добавили в ГСЧС.

Напомним, что на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 28-летний Роман Головатюк – чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу. После начала полномасштабной войны он пошел служить добровольцем, был в звании младшего сержанта.

А 31 августа на фронте оборвалась жизнь военнослужащего 66-й ОМБр Сергея Моряка (бывшая фамилия Лукьянов). Он защищал страну с первых дней полномасштабной войны. В сентябре защитник должен стать папой дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа, защищая Украину от российских оккупантов, погиб мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в Нетешине, Хмельницкая область.

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