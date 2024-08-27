Российские оккупанты убили бывшего боксера сборной Украины

Защищая Украину от российских оккупантов погиб мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанников боксерского клуба "Максим" в городе Нетишин, Хмельницкая область.

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Его карьера пришлась на 2010-2014 года. В это время он принимал участие в матчевых встречах в составе национальной сборной и команды "Украинских атаманов".

"Жестокая война, которую Россия развязала против украинского народа, унесла жизни еще одного представителя бокса", – говорится в некрологе в Instagram Luckypanch.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2022 года российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта по боксу Юрия Ивановича.

В этом же году известный украинский тренер по боксу Валентин Головко рассказал о смерти своего подопечного – боксера-профессионала Станислав Артеменко. Атлет погиб от рук российских оккупантов, защищая нашу страну от полномасштабного вторжения.

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