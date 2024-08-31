Навсегда 28... На войне с российскими оккупантами погиб украинский чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу WAKO Роман Головатюк погиб на фронте, сообщает прессслужба Спортивного комитета Украины. 28-летний финалист Всемирных игр после начало полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.

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Роман Юрьевич родился в селе Красноставцы, на Хмельнитчине. В 2012 году поступил в Подольский государственный аграрно-технический университет. В 2014 году начал заниматься в секции кикбоксинга. Считался одним из лучших спортсменов по кикбоксингу WAKO.

"Громко заявил о себе на всю Украину и за ее пределами в 22-летнем возрасте, когда завоевал медаль на Х Всемирных играх в Польше. И после этого он продолжил выдающуюся спортивную карьеру", – говорится в некрологе.

Головатюк в 2019 году стал чемпионом мира в Сараево (Босния и Герцеговина) в разделе К-1. Летом 2017-го на Всемирных играх во Вроцлаве занял 3-е место, но впоследствии получил "серебро", когда его соперник провалил допинг-тест.

Также Роман являлся двукратным обладателем Кубков мира и Европы и многократным чемпионом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 августа защищая Украину от российских оккупантов, погиб мастер спорта международного класса по боксу Денис Ящук, выступавший в категории до 52 кг. Ящук был воспитанником боксерского клуба "Максим" в городе Нетешин, Хмельницкая область.

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