Грозы отступят, но не сразу: синоптики уточнили прогноз для Украины на выходные. Карта

В Украине в ближайшие выходные, 15-16 июля, ожидается солнечная летняя погода, но кое-где с осадками. В частности, в субботу в ряде регионов еще возможны порывы ветра и грозовые дожди.

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В целом же столбики термометров днем будут показывать в среднем +27 °C. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра (чтобы просмотреть карты, доскролльте новость до конца).

Погода 15 июля

В субботу ночью синоптики прогнозируют комфортные +15…+19 °С. Днем будет преимущественно +24… +26 °С – на западе (на Закарпатье и Буковине жарче), севере и в центре страны. На северо-востоке температура может быть ниже, а на юге – выше на несколько градусов. Ветер 5-10 м/с.

На большинстве территории страны ожидается переменная облачность, но без осадков. В то время как в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях – облачно с прояснениями, дождь. Кое-где в этих регионах осадки будут значительными и с грозой, порывы ветра 7-12 м/с.

Погода 16 июля

В воскресенье, по данным на сайте Укргидрометцентра, дожди отступят. Температура воздуха будет немного выше, чем в предыдущие сутки.

В частности, в ночные часы столбики термометров местами установятся на уровне +20 °C, а днем ожидается жара в +30 °C, на Закарпатье и Одесщине +31 °C. Переменная облачность, ветер 3-8 м/с.

Народный синоптик Наталья Диденко отметила, что в эти выходные в Украине будет прекрасная летняя солнечная погода. По ее словам, дни 15-16 июля предусматриваются с температурой воздуха +24…+29 °C, на юге и Закарпатье до +30 °C.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупреждали, что до конца этой недели погода в Украине будет нестабильной. В частности, после ливней в будни, на выходные в областях ожидается преимущественно сухо и жарко.

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