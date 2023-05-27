Грозы и шквалы: синоптики дали прогноз, где в Украине испортится погода

Многие украинцы могут не ждать теплых и солнечных дней. В некоторых регионах Украины завтра, 27 мая, ожидается дождливая погода с грозой.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. В большинстве регионов ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью в западных и юго-восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Днем в Украине к– умеренные кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

Что касается температуры, то ночью термометр в большинстве регионов будет показывать +11...+16°, а днем – +21...+26°.

В западных областях температура будет значительно ниже: ночью – +9...+14°, а днем – +17....+22°.

Также синоптики обещают опасные метеорологические явления во многих областях Украины.

В отдельных регионах скорость ветра будет достигать 15 м/с.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!