Григорий Козловский передал военным 45-й бригады ВСУ оборудование, спасающее жизни. Фото и видео

Львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский вместе с футбольным клубом "Рух" передали крайне важное оборудование для украинской армии. Продолжая помощь воинам, бизнесмен обеспечил 45-ю отдельную артиллерийскую бригаду комплектующими для системы Starlink.

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Кроме того, в рамках помощи ВСУ Козловский и "руховцы" снабдили оборудованием для учебной комнаты аэроразведки Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Поэтому украинские аэроразведчики смогут совершенствовать свои навыки по поражению вражеских целей – и наносить врагу в реальных боевых условиях еще большие потери.

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, вместе с ФК "Рух" с первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины помогают украинским военным. Продолжают они делать это до сих пор. На днях меценат и "руховцы" передали Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки: лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Теперь украинские аэроразведчики смогут совершенствовать свои навыки еще до попадания на фронт, поэтому на передовой будут вести воздушную разведку и уничтожать оккупантов, вражескую технику и вооружение еще с большей эффективностью.

Помог Григорий Козловский и основанный им ФК "Рух" и украинским артиллеристам, которые уже наносят потери российским оккупационным войскам. Воинам 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ "Рух" передал комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен.

Это уже не первая помощь, переданная артиллеристам 45 ОАБр львовским бизнесменом и меценатом. Ранее футбольный клуб "Рух" и Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" закупили и передали этому подразделению 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Передавая оборудование военным, Григорий Козловский поблагодарил их за защиту и выразил уверенность, что победа Украины уже не за горами.

"Я благодарю наших защитников, которые не просто защищают страну, а подсказывают нам, волонтерам, какие вещи нужно делать, куда наши усилия нужно направлять. Регулярно сотрудничаем с 45-й бригадой ВСУ, понимаем их потребности и имеем хороший диалог. Искренне верю, что такими своими поступками мы приближаем день нашей общей победы", – отметил он.

Военные отметили: именно технологии и неравнодушие благотворителей делают будущую победу обозримой.

"Сегодня мы не должны воевать с автоматами, мы должны иметь кучу дронов. Передовые технологии сохраняют жизнь людей. Поэтому мне очень приятно, и я бы хотел от всего нашего коллектива ракетного войска и артиллерии поблагодарить клуб "Рух" за работу, которую они делают" , – отметил начальник факультета ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Артем Дзюба.

А "руховцы" заверили: продолжат помогать украинской армии до тех пор, пока воины в этом будут нуждаться.

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь – это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", – подчеркнул генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин.

Руководство и личный состав Национальной академии сухопутных войск в благодарность наградили Григория Козловского, Игоря Дедишина и футбольный клуб "Рух" благодарностями за постоянную помощь и поддержку Вооруженных сил Украины.

Григорий Козловский активно помогает украинским военным. Так, ранее украинские защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств. Кроме того, помощь включала смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей.

И военные высоко ценят эту помощь: бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады в знак благодарности за постоянную поддержку.

Также благодаря донатам во время организованного "Рухом" благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", который состоялся в ноябре, украинские военные из 5 отдельного штурмового полка ВСУ, 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила, 125 отдельной бригады территориальной обороны, а также защитники Бахмута получили термобелье.

Зимой Григорий Козловский и ФК "Рух" обеспечили 45 отдельную артиллерийскую бригаду ВСУ инновационными современными дронами с тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые тогда передали военным, – модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

А уже весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".