Григорий Козловский, основатель ФК 'Рух', поздравил 'желто-черную' семью с 20-летним юбилеем

12 июля ФК "Рух" отметил свой юбилей – украинский футбольный клуб, представляющий город Львов, родился 20 лет назад. А начиналось все с детской школы.

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Григорий Козловский, основатель и президент ФК "Рух", поздравил "желто-черную" семью с юбилеем. Он вспомнил историю и достижения Клуба.

За эти 20 лет "руховцы" прошли чемпионский путь в областном чемпионате и любителях, прошли все профессиональные футбольные лиги Украины и сегодня единственные представляют город Львов в элитном дивизионе нашего государства.

"Для футбольного клуба 20 лет – не такой большой срок, но нам действительно есть что вспомнить и есть чем похвастаться. Путь, который мы прошли вместе, тяжелый и тернистый, но вместе с тем уникальный. Рекорды на любительском уровне, выход в УПЛ, дебют наших юниоров в еврокубках, победа в чемпионате Украины… Все это наша история, наш сон, воплотившийся в реальность", – сказал Григорий Козловский.

Григорий Козловский поблагодарил тех, кто стоял у истоков ФК "Рух" и способствовал его становлению. А также отдельно поблагодарил игроков, которые защищали цвет клуба и одерживали победы.

"В этот день хочу поблагодарить людей, которые стояли у истоков нашего клуба, а именно, отца Мирона Маркевича, который посадил это футбольное зерно в хорошую почву, Мирона Богдановича, поливавшего это зерно, тогдашнему председателю Львовской ассоциации футбола Ярославу Грисю, который нашел нужные слова к двум непростым водолеям, рожденным в один день, и объединил общую цель: Отдельная благодарность игрокам, которые защищали цвета нашего клуба и одерживали победы на всех уровнях, и в частности болельщикам, которые все это время были с нами, за их веру, за то , которые разделяли с нами незабываемые мгновения и поддерживали в трудные времена", – подчеркнул президент ФК "Рух".

Академия футбола – настоящая гордость клуба. Юниоры ФК "Рух" дважды подряд становились чемпионами Украины среди команд U-19 и вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. А питомцы Академии 2006 года рождения победили в Кубке ДЮФЛ.

Маленькие звездочки футбольного клуба "Рух" представляют его на международных престижных турнирах и на равных соперничают с командами лучших академий Европы и мира

Григорий Козловский убежден – это только начало.

"20 лет – это только начало. И я уверен, что у этой истории будет хорошее продолжение. Такую уверенность мне дают воспитанники нашего клуба, которых я каждый день вижу в нашей Академии. Глядя на наших талантливых деток, безгранично радуюсь, что дело, какое у В 2003 году была мечтой одного человека, теперь переросла в мечту тысяч детей, благодарю Бога, что дает мне возможность подарить этим ребятам возможность реализовать их футбольные мечты, верю в нашу молодежь и знаю, что они способны на большие достижения. будут прославлять не только наш клуб, но и всю нашу прекрасную страну", – подчеркнул президент ФК "Рух".