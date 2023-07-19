Григорий Козловский о помощи украинским воинам: это наш вклад в будущую победу. Фото и видео

Футбольный клуб "Рух" и его основатель, известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский продолжают помогать украинским воинам. В этот раз помощь получили разведчики, защищающие Украину в рядах одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны: им передали снаряжение вместо утраченного во время выполнения боевых задач.

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Козловский заверил, что помощь, которую ФК "Рух" начал оказывать воинам с самого начала полномасштабного вторжения, будет продолжаться. Ведь она позволяет сохранять жизнь воинов и приближает победу Украины.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали помощь воинам подразделения ГУР МОУ. Разведчики получили снаряжение, в котором остро нуждались.

Боец подразделения, военнослужащий ГУР МО с позывным "Гром", поблагодарил мецената Григория Козловского и "руховцев" за переданное снаряжение, отметив, что оно крайне необходимо бойцам для подготовки к выполнению боевых задач.

"Благодарю футбольный клуб "Рух" за оказанную помощь. Мы получили часть снаряжения, которое было потеряно при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение на каждый день и для подготовки к выполнению боевых задач, для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения. Благодаря этой помощи мы можем более качественно и эффективно выполнять свою работу. Мы приехали к вам, увидели как дети играют в футбол и это нас вдохновляет. Результат нашей работы мы видим здесь", – отметил военный.

В то же время Григорий Козловский отметил , что спортсмены "помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину".

"Мы обязательно проведем "матч победы" над оккупантами и этот день уже не за горами", – заверил бизнесмен.

ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский постоянно поддерживают украинских военных. Сооснователь БО "Фонд помощи Украине "Рух в майбутнє" Олег Шпур объяснил: "руховцы" поставили своей целью ежедневно делать все возможное для приближения победы. Он также добавил, что переданная разведчикам партия снаряжения – далеко не последняя.

"Все мы знаем, чем занимаются подразделения ГУР. Это чрезвычайно важная структура. Это внеочередные потребности, которые мы будем и дальше покрывать. Когда мы вместе – мы сильны. Когда мы вместе – мы можем сделать гораздо больше", – убежден Шпур.

В благодарность за активное сотрудничество и поддержку разведчики передали футбольному клубу "Рух" благодарность.

Григорий Козловский и ФК "Рух" помогают украинским воинам с первых дней войны. Недавно OBOZREVATEL сообщал, что "Рух" и основатель клуба передали Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки, в частности лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

В то же время помощь воинам, которые находятся на передовой или готовятся отправиться на фронт, – не единственное направление деятельности мецената. Почетный президент ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский совместно с благотворительной организацией "Рух в майбутнє" уделяют внимание также лечению и реабилитации украинских защитников.

Так, OBOZREVATEL рассказывал, что Григорий Козловский обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом стоимостью более четырех миллионов гривен. Эти средства помогли собрать неравнодушные украинцы, среди которых немало представителей футбольного сообщества.

"Этой акцией со снабжением важных медицинских аппаратов военному госпиталю мы хотим наглядно показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущую победу", – отмечал тогда Григорий Козловский.