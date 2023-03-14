Григорий Козловский и ФК ''Рух'' передали воинам ВСУ семь квадрокоптеров. Фото и видео

Григорий Козловский вместе со своим футбольным клубом "Рух" передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3. Также украинские военные получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности.

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Об этом сообщила пресс-служба ФК. Указанные БПЛА наиболее распространены на поле боя, их активно используют и ВСУ, и российские оккупанты. В сочетании цены и качества, а также в плане использования это одни из простейших единиц техники (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подполковник 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Олег Подливахин выразил благодарность Козловскому и ФК "Рух" за систематическую поддержку и активную гражданскую позицию в достижении общих целей в уничтожении врага.

"Сейчас существует такое выражение: "Больше дронов – больше "бавовны". Соответственно каждый такой коптер несет свою миссию по выявлению и уничтожению врага и корректировке огня артиллерии 45-й бригады. Практически вся помощь, которую нам оказывает футбольный клуб "Рух", является действенной и плодотворной", – подчеркнул военный.

Признательность за помощь футбольному клубу "Рух", Григорию Козловскому и генеральному директору Игорю Дедышину также выразил младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак.

"Мы делаем общее дело. Летальных аппаратов действительно не хватает, досадно, что они теряются, потому что это дорогие вещи. К сожалению, это война, и мы не можем влиять на такие моменты, поэтому постоянно приходится обновлять этот парк", – отметил офицер.

Гендиректор ФК "Рух" Игорь Дедишин, со своей стороны, рассказал, что клуб вышел на новый уровень по интенсивности помощи.

"Есть много заказов, реагируем на них. Но самое главное, что с течением времени удалось наладить хорошую логистику, и эта помощь уже у нас на потоке. Уже есть по 2-3 заказа вперед, это продолжается постоянно, процесс не останавливается. Очень приятно, что военные видят в нас надежного партнера", – подчеркнул Дедишин.

Он добавил, что клуб всегда пытается вовремя доставить необходимую помощь.

"Сегодня передаем крайне необходимые на фронте дроны Mavic. К сожалению, они обладают таким свойством, что очень быстро выходят из строя, поэтому становятся расходным материалом, и постоянно нужно их запасы пополнять. Мы же не останавливаемся, наша помощь становится более системной и интенсивной. Радуемся тому, что можем быть полезными для наших защитников", – рассказал гендиректор "Руху".

DJI Mavic 3 – это квадрокоптер, способный производить высококачественную фотосъемку или снимать видео в режиме реального времени, даже в темное время суток, поскольку оснащен тепловизионной камерой. Военные используют его преимущественно при разведывательных операциях. Но есть возможность переоборудовать его и применять как ударный беспилотник.

Указанные дроны можно успешно использовать для проведения разведки на небольших дистанциях и корректировки огня. В умелых руках они превращаются в очень сильную помощь, в частности, для артиллеристов, которые могут лучше уничтожать наших врагов.

Напомним, несколько дней назад футбольный клуб "Рух" и Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных сил Украины беспилотники "Посейдон".

"Недавно нам передали комплексы "Посейдон", сейчас – квадрокоптеры. Обсудили также следующие моменты, касающиеся летательных комплексов, которые производят в нашем регионе. Есть хорошее непосредственное сотрудничество с их производителем. Очень радует, что футбольный клуб "Рух" приобщился к закупке и этих комплексов. В дальнейшем они будут работать во благо нашей страны и будут помогать уничтожать врага", – рассказал Маркиян Лопачак.