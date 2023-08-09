'Грибной сезон' открыт: сеть взорвалась шутками из-за взрыва на заводе в Подмосковье

Официальная версия губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел "из-за нарушения технологического процесса", насмешил пользователей социальных сетей. Традиционно интернет "взорвался" мемами и шутками как в адрес самого Воробьева, так и его глупых оправданий.

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OBOZREVATEL собрал лучшие из них, которые наиболее ярко характеризуют отношение ко всему российскому руководству. Неудивительно, что в глазах мирового общества, а особенно украинцев, глава центральной области РФ занимает "почетную" роль клоуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подмосковье 9 августа прогремел мощный взрыв. После него поднялся "гриб" дыма, стало известно о по меньшей мере 42 пострадавших, очевидцы утверждают, что могут быть погибшие.

"Бавовна" в Сергиевом Посаде, предварительно, произошла на Загорском оптико-механическом заводе.

"По нашей информации, взрыв прогремел внутри ангара 40х40 метров, который использовался как склад с пиротехникой. Его разрушило полностью. Под завалами могут находиться люди... Открытого горения не возникло, но взрывная волна была такая сильная, что повредило и соседние постройки на заводе", – пишет одно из российских изданий.

Известно, что на предприятии производили наблюдательную технику, медицинское оборудование, лабораторные приборы, а с недавнего времени также дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. На территории завода 4 корпуса полностью разрушены, еще 6 построек разрушены частично, 14 зданий повреждены. Официальные медиа настаивают на версии о "пиротехнике".