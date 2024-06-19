Вместо моря – в горы: какие развлечения предлагают курорты Львовщины и Закарпатья и сколько это стоит

Отдых на морских курортах Украины сейчас связан со многими опасностями, поэтому украинцы все чаще уезжают в отпуск в Закарпатье, Львовскую и т.д.

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Из-за высокого спроса, подорожания коммуналки и необходимости тратиться на альтернативные источники энергии цены здесь значительно выросли. Однако спрос дал и толчок к развитию курортов, появилось много дополнительных услуг и развлечений.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Термальные бассейны как в Венгрии

В Закарпатье туристы приезжают в течение всего года. Многие открыли здесь себе купальни с термальной водой. Если раньше ради них отправлялись в Венгрию, то теперь то же самое можно найти и в Украине. Термальные бассейны есть в Хусте, Берегово, Мукачево, Виноградове, селах Косонь, Барвинок, Велятино, Нижнее Солотвино, Минаи и т.д.

Цены – от 250 до 500 грн. за два часа купания в термальных бассейнах или от 400 до 1000 грн. на целый день.

Целый год здесь можно понежиться и в чанах с минеральной водой. Они уже почти в каждом курортном селе, цены от 500 до 1100 грн в час.

Закарпатье славится и своими санаториями с минеральной водой, разными лечебными процедурами, бассейнами.

В этом году в санаториях Закарпатья можно отдохнуть от 740 до 3000 грн с человека в сутки. Сюда входит питание, лечение и проживание. Люксовые или коттеджные номера стоят от 2300 до 4000 грн.

Еще одно развлечение – дегустации. Можно отведать местное вино, наливки, палинку, пиво, сыры, колбасы, улиток, мед, варенье, чай.

Ради красивых впечатлений и красивых фото можно посетить Синевирское озеро. А туристы, любящие активный отдых, с удовольствием поднимаются на Говерлу, отправляются в походы в горы.

В Закарпатье можно также посетить несколько замков. Так в самом Ужгороде есть замок 13 в., а рядом с ним – музей народной архитектуры, что-то вроде Пирогово в Киеве, только значительно меньше.

В Хусте сохранились руины Хустского замка 14 в. Он расположен на горе над городом, туда можно подняться только пешком. Также можно посмотреть Невицкий замок 14 в. и замок "Паланок" 12 в. в Мукачево.

Средняя цена гостиничного номера в Закарпатье – от 800 грн в сутки, но в самом Ужгороде, конечно, дороже. Есть и более дешевые апартаменты, хостелы.

Замки, шоколад и кофе

Также украинцы с удовольствием едут отдыхать во Львовскую область. Этот регион знаменит своими замками: Подгорецкий 17 в., Олесский 13 в., Злочевский 17 в., Жолковский 17 в., руины Добромыльского замка 15 в.

Во Львовской области также можно отправиться в дегустационные туры : пробовать местные вина, наливки, пиво, кофе, шоколад, варенье, сыры, копченую рыбу. Или просто ходить по кнайпам Львова, смакуя драниками, штруделями, блинами, сырниками, плетенками и флячками.

На Львовщине также есть популярные курорты с минеральной водой: Моршин, Трускавец, Сходница.

Цены на отдых зависят от уровня санатория. В Моршине в санаториях, в среднем, цена за сутки с человека 1000 – 2200 грн. Сюда входит питание, проживание и лечение.

В Трускавце – 1200 – 2300 грн, но есть и более современные санатории, где люксовые номера уже стоят 3400-10000 грн.

В Сходнице средние цены 1700 – 2500 грн с человека. Однако здесь уже построено много новых санаториев, где цены на люксовые номера от 3500 до 5400 грн.

Отдохнуть можно в отелях и базах отдыха таких курортов как Славское, Сходница. Здесь цены за номер 1300 – 1800 грн, коттеджи можно снять за 2000 – 4000 грн.

На базах отдыха можно прокатиться на квадроциклах, поиграть в теннис, футбол, волейбол, есть небольшие бассейны, зоопарки.

"Многие туристы едут в санатории западной Украины, туда сейчас с юга перебрались и детские лагеря. Там есть что посмотреть - замки, природные заповедники, можно подняться в горы, можно сплавиться по реке на лодках, просто сходить на экскурсию по городу, есть дегустации и парки развлечений, – рассказывает заместитель председателя комитета по туризму торговой палаты Украины Владимир Царук. – Конечно, цены выросли. Причина – резкое подорожание тарифов на электроэнергию и использование генераторов. Но можно сэкономить, если вы поедете отдыхать не с пятницы по воскресенье, а в будни.

С другой стороны, сейчас в Украину не едут отдыхать иностранцы. Потому хорошие дорогие отели цены резко не повышают. Меньше зарабатывают, но в мирные времена они стоили в 1,5-2 раза дороже".