'Градусы будут набирать обороты в сторону повышения': синоптикиня рассказала, когда в Украину вернется тепло

Во вторник состоится переход от холода, охватившего многие регионы Украины, к возвращению летнего тепла. Однако о настоящей летней жаре говорить еще рано.

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Какая будет погода 13 июня, рассказала синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Прохладно и свежо будет оставаться на западе Украины.

По прогнозу синоптикини, 13 июня в Украине ожидается самая высокая температура воздуха на востоке, в центре и на юге. Там столбики термометров днем будут показывать от +20 до +26 градусов.

В северных областях, таких как Житомирщина, Черниговщина, Киевщина, ожидается от +16 до +18 градусов, а в Сумской - до +20 градусов. Западный регион остается самым прохладным в течение дня с температурой от +12 до +18 градусов.

Осадки начинают уменьшаться, только завтра на юге могут пройти дожди с грозами, а также дожди в прикарпатских областях. В течение дня небольшие осадки ожидаются в Черкасской области. Ветер останется восточным, северо-восточным и умеренным, сильных порывов синоптики не предполагают.

В Киеве завтра существенные осадки маловероятны. Температура воздуха немного поднимется до +17 до +19 градусов. Если выйдет солнце, можно ожидать даже +20 градусов.

Однако уже со среды температура начнет понемногу нарастать. В большинстве областей Украины ожидается теплая и даже очень теплая погода в течение недели.

Напомним, что в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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