Говард Баффет привез гуманитарную помощь в Авдеевку и поддержал украинских воинов

Украину в очередной раз посетил Говард Баффет – известный американский филантроп и фотограф, сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Знаменитость привез гуманитарную помощь в прифронтовую Авдеевку, которая находится в полуокружении и регулярно обстреливается армией РФ.

Видео дня

Видео с Баффетом около полуночи 16 июня на своем канале в Telegram поделился украинский журналист Андрей Цаплиенко. Судя по всему, в Авдеевку меценат и большой друг нашей страны приехал 15-го числа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

68-летний Баффет прибыл в многострадальный город на Донетчине вместе с волонтерами из Ивано-Франковска и фондом Global Empowerment Mission, рассказал журналист.

"Глава городской военной администрации Виталий Барабаш убежден, что помощь разрушенной Авдеевке от иностранных доноров и волонтеров будет только расти", – написал Цаплиенко.

На первом видео с Баффетом он отметил, что Украина не одна. Иностранный меценат подошел к журналисту и бодро выкрикнул: "Слава Ukraine!". "Мы победим, однозначно", – заявил Цаплиенко.

Также он снял на камеру, как американец общался с защитниками нашей страны и фотографировался с ними.

Пообщался Баффет и с жителями Авдеевки. Он сел рядом с местными на лавочку под многоэтажным домом и сказал, что у Украины очень сильный президент и "очень-очень сильная первая леди". "Ваша первая леди – лучшая в мире!" – заявил меценат. Баффет сказал, что восхищается мужеством украинцев.

Баффетт – сын пятого богатейшего человека мира. Он приезжал в Украину с начала полномасштабной войны по меньшей мере шесть раз. Как фотограф он снимает здесь последствия российской агрессии для своей фотокниги, а также регулярно помогает нашей стране.

В Forbes раннее писали, что Баффетт с его фондом Howard G. Buffett Foundation, похоже, крупнейший частный донор Украины.

Впервые он приехал в нашу страну в апреле 2022-го. 23 августа того же года получил Орден князя Ярослава Мудрого V степени – за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце мая Украину посетил американский актер Миша Коллинз, наиболее известный ролью Кастиэля в сериале "Сверхъестественное".

– Он поддержал нашу страну с первых дней полномасштабного российского вторжения и стал послом UNITED24. В Киев звезда приехал на поезде.

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