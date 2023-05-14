"Готовы преклонить небо для детей!" Залужный трогательно поздравил украинок с Днем матери

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил украинок с Днем матери – праздником, который отмечается каждое второе воскресенье мая (в этом году это 14-е число). Генерал признался, что восхищается героизмом и силой духа украинских матерей.

Видео дня

"Самоотверженность и готовность преклонить небо для своих детей. Сегодня ваши вера, любовь и поддержка постоянно живут в сердцах наших воинов", – написал главнокомандующий на своем Telegram-канале.

Он отдельно поблагодарил матерей, дети которых помогают Украине победить российского агрессора.

"Низкий поклон и большое уважение украинским матерям, сыновья и дочери которых защищают Украину. Спасибо за все, что вы делаете для приближения нашей Победы!" – написал Залужный.

Напомним, что украинских мам поздравила также первая леди Елена Зеленская, которая и сама воспитывает двоих детей – 18-летнюю Александру и 10-летнего Кирилла. Она поделилась душещипательными фотографиями матерей, сделанными во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Самые красивые поздравления для мамы можно найти в нашем материале по ссылке.

– Идеи для интересного подарка в День матери ищите здесь. Более детально об истории праздника – по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!