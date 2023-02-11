Готовы дать отпор агрессору: на Ривненщине недалеко от белорусской границы силы обороны области провели обучение. Видео

Украинские защитники готовы дать отпор российским оккупационным войскам, если они начнут наступление со стороны Белоруссии. В Ровенской области недалеко от белорусской границы силы обороны области провели обучение.

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Военные тренировки прошли в субботу, 11 февраля. Об этом сообщает Радио Свобода.

"На Ровенщине недалеко от белорусской границы силы обороны области провели совместные учения военнослужащие и силовики", – говорится в сообщении.

Уточняется, что защитники Украины отрабатывали сценарии обороны на случай наступления противника. В частности, они тренировались уничтожать вражеский десант с помощью минометов, а также зачищать территорию.

Следует отметить, что 7 февраля украинские военные провели учения у границы с Беларусью. Они использовали трофейную технику оккупантов. В процессе корректирующихся боеприпасов "Краснополь" были использованы во время стрельбы из украинской артиллерии.

В конце января на приграничных территориях Беларуси также была зафиксирована активность – количество военных РФ увеличилось. Местных жителей запугивали заминированием местного аэродрома. Предполагалось, что солдаты ВС РФ готовились к приему авиации на аэродроме "Зябровка".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Беларуси заявили, что вместе с Россией продолжат согласование авиационных подразделений региональной группировки войск, хотя совместные учения официально закончились 1 февраля. Это подтвердили в Минске, назвав цель "обеспечения безопасности как РБ, так и Союзного государства в целом".

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