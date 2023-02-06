Готовятся к контрнаступлению ВСУ? Оккупанты опрокинули из Мариуполя танки с боеприпасами. Видео

Российские оккупационные войска продолжают стягивать технику к линии фронта. С временно оккупированного Россией Мариуполя путинская армия опрокинула танки с боеприпасами.

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Об этом в своем сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующее видео.

По всей вероятности, эта техника должна усилить врага на Мелитопольском направлении. Таким образом, российские террористы готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

"Очередное перемещение военной техники в направление Мангуш/Бердянск. Грузовики из БК и танки на тягачах. Очередное усиление Мелитопольского направления?" – отметил Андрющенко.

Следует отметить, что наступательные операции российской оккупационной армии вряд ли будут нацелены на Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Первоначальная цель путинских террористов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

С этой целью путинская армия наращивает силы в казармах и селениях на дорогах, ведущих к передовым позициям. В частности, в Мариуполь захватчики перебросили дополнительно 10-15 тысяч военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области оккупационные войска пытаются проводить атаки, но сил на наступление у них нет, заявлял ранее военный эксперт Сергей Згурец. По его словам, захватчики пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя.

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