Войска РФ пытаются проводить атаки на Запорожье, но сил у них нет: военный эксперт оценил угрозы. Карта

Российские оккупационные войска пытаются проводить атаки в Запорожской области. Однако сил на наступление у путинской армии нет, поэтому продвинуться им не удается.

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Об этом рассказал военный эксперт Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо". В частности, оккупанты пытались идти на штурм в направлении Орехова и Гуляйполя.

"Сил для наступательных операций у врага нет. Я – сторонник подхода, что они будут удерживать этот сухопутный коридор. О широкомасштабном наступлении речь не идет", – отметил Згурец.

В то же время, по его словам, динамика уничтожения вражеских складов БК на юге Украины несколько снизилась.

Эксперт объясняет это тем, что у оккупантов либо не осталось боеприпасов, либо они их рассредоточили небольшими кучками, и наши защитники ждут момента, чтобы было рационально использовать средства поражения.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления пропагандистов Москвы о якобы прорыве войск РФ в Запорожской области. На самом деле оккупанты на этом направлении продолжают нести потери и отступать с занятых ранее позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска РФ в ночь на 22 января и утром обстреляли Запорожскую область ракетами С-300. В результате атаки пострадали жилые дома и инфраструктура.