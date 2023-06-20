Слепой мужчина сумел подняться на крышу, жена – нет: на Херсонщине продолжают искать пропавших людей после подрыва Каховской ГЭС

Страшные последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС становятся очевидными после того, как вода отступила. Также большое количество погибших на левом берегу Херсонщины, оккупированном российской армией.

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Люди не знали о том, что огромная вода идет на Олешки, Голую Пристань, села и дачные поселки. В результате люди гибли прямо в собственных домах, не успев даже подняться на крышу. К тому же российское МЧС первые два дня не оказывало никакой помощи людям. А оккупанты не пропускали волонтеров в затопленные села и города, отбирали лодки и стреляли в тех, кто пытался спасти людей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Родители прощались друг с другом

Людмила из Херсонской области разыскивает маму, 70-летнюю Любовь Марковну Демьяненко, которая вместе с 82-летним мужем, отцом Людмилы, жила в оккупированной Голой Пристани.

"В последний раз мы разговаривали с мамой 6 июня в 16:12 (в день взрыва Каховской ГЭС). Я была спокойна, мы тогда еще не знали, что вода может подняться не на 70 см, а на 3-4 метра. Никто об этом не предупреждал. Поэтому я маму успокаивала, говорила, что все не так страшно", – вспоминает Людмила.

Однако вода стала с большой скоростью затапливать Голую Пристань. Пожилой отец Людмилы, который ничего не видит, к тому же астматик, сумел подняться на второй этаж. А Любовь Марковна – нет, поскольку у нее больные ноги.

"Сейчас отец в стрессе после пережитого, нам удалось установить с ним связь. Он говорил, что мама прощалась с ним. Он не мог ей помочь, потому что ничего не видит. Отца спасли. Он умеет плавать, поэтому он смог удержаться на плаву, когда его несло течением. Он рассказывал, что слышал крик петуха и ориентировался на него. По пути ему удалось ухватиться за какую-то ветку. Так он находился в холодной грязной воде, пока его не увидели люди на лодках", – говорит Людмила.

Родители всю жизнь прожили в Голой Пристани, там у них свой дом. Который сейчас, после потопа, скорее всего, разрушен, поскольку находился недалеко от озера, в ложбине, куда и хлынула вода.

До выхода на пенсию Любовь Марковна 40 лет проработала воспитателем в детском саду, ее там помнят, у нее много воспитанников. Ее супруг, пока мог, работал на предприятии, которое занималось строительством Северо-Крымского канала.

Пенсионерку нашли во дворе рядом с овчаркой

Погибла 90-летняя Екатерина Тихоновна Кручина из Голой Пристани. Жители говорят, что шла волна высотой от двух метров, за полчаса все дома и дворы оказались в воде. Далеко не все успели спастись; пожилые, больные люди были не в состоянии подняться на крышу дома без посторонней помощи.

Сын Екатерины Тихоновны хотел ее эвакуировать, но оккупанты не пустили его. Тело пенсионерки нашли в ее дворе 12 июня, рядом была ее любимая овчарка.

"Тетя Катя осталась навсегда в моей памяти доброй, улыбчивой. Душа рвется на куски", – написала Ирина Чернусь.

Екатерина Тихоновна работала в местной детской поликлинике, в регистратуре. Многие пациенты помнят ее. "Добрая, отзывчивая, всегда старалась помочь. От нее никто и никогда грубого слова не слышал. Всегда подскажет, выручит. Если надо кому-то из сотрудников отлучиться, то подменит", – вспоминает о ней ее бывшая коллега.

Также погибли Виктория Портье и Валерий Чепишко из села Кардашинка. Их разыскивали сын с невесткой.

"К сожалению, их нашли, но они погибли. Похоронить мы их не можем, оккупанты тела нам не отдают", – сообщила невестка.

Сотни пропавших, которых ищут родные

В Telegram десятки каналов, в которых родные, знакомые ищут пропавших людей с левого берега Херсонской области. С ними нет связи с самого начала наводнения. Часть людей, кого смогли спасти, оказались в Железном Порту, в Скадовске.

Так, родные разыскивают Тамару Бондаренко, 1959 года рождения. Женщина жила на Корсунских дачах, между селами Корсунка и Крынки. Расположены дачи прямо вдоль берега Днепра.

Последний раз с близкими Тамара выходила на связь накануне взрыва Каховской ГЭС. А уже 6 июня связь с ней пропала.

"Мы так и не знаем, что с ней. Очень надеемся, что ей удалось эвакуироваться. Кто-то из местных написал, что ее могли эвакуировать местные жители, на лодке. Но время идет, а на связь она не выходит", – переживает Наталья Гурина. Тамара является женой ее брата. Телефон для связи 050-224-92-75.

Также ищут Кротко Валерия Ивановича, 1946 года рождения, из Олешек. Его дом разрушила вода, а связь с ним также потеряна.

"Я последний раз разговаривала с ним 6 июня, после взрыва. Предупредила его, что такое случилось и может прийти вода. Он даже ничего об этом не знал, их никто не предупредил. Соседи говорили, что он из дома ушел еще до того, как пришла вода. Думали, что он пошел в наш дом, там живет моя бабушка. Или к брату. Но ни там, ни там его нет. Может быть, по дороге стало плохо, ведь он пожилой человек. Недавно похоронил жену, потом в его дом попала ракета, а теперь еще и наводнение", – рассказывает его невестка Надежда.

Она добавляет, что ситуация на затопленных территориях на левом берегу очень плохая. Люди страдают от ужасного запаха, у них болит голова, тошнит, многие обращаются в больницы. Никакой организованной эвакуации с российской стороны нет.

Часть людей, кто выбрался, расселили, а других бросили. Люди селятся в свободные квартиры в Олешках. Но туда же заселились и российские солдаты.

Внучка ищет бабушку Тамару Гавриловну Мищенко, 1948 года рождения, жила в Олешках. Также не выходит на связь с 6 июня.

Таких объявлений – криков о помощи сотни и сотни.

Погибших очень много

Официально оккупационные власти заявляют, что на территории левого берега Херсонской области до 35 погибших. Однако люди, которым удалось выжить, не верят этим цифрам. Погибших намного больше.

Погибли все – люди, животные, даже мыши. Сейчас на оккупированной территории эвакуируют трупы. Из-за жары стоит ужасный запах, который доходит даже до Херсона.

"Трупов очень много. Они в домах, подвалах, на улицах. Много погибших животных – собак, кошек, коров, свиней. Сейчас пускают в Олешки, в Голую Пристань. Если бы раньше так делали, так еще часть людей и животных можно было бы спасти. Из-за жары эпидемиологическая ситуация в зоне наводнения будет ужасная. Я просто не представляю, как все это можно очистить", – говорит один из волонтеров Алексей (имя изменено).

Жители Олешек вспоминают, что в первые два дня никто из оккупантов их не спасал. Вывозили людей местные жители на собственных лодках. Некоторые провели на крышах своих домов по несколько дней в ожидании помощи.

То же самое и в Голой Пристани, и в соседних селах и дачных поселках. Сейчас ситуация в Голой Пристани, Олешках напоминает ситуацию в Мариуполе, когда его обстреливали россияне. Продуктов нет, воды нет, газа и электричества тоже нет, люди готовят еду на кострах во дворах своих домов. Соседи в складчину собирают продукты, чтобы приготовить обед и выжить. Помогают волонтеры.