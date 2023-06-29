Госкино отменило приказ о реорганизации 'Довженко-центра': судебное разбирательство отложили до 11 июля

Государственное агентство Украины по кино признало приказ о реорганизации Довженко-Центра недействительным. Представитель Госкино на суде заявил ходатайство о закрытии производства по делу "в связи с отсутствием предмета иска".

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Об этом сообщил Довженко-Центр на своей странице в Facebook.

В четверг, 29 июня, в Хозяйственном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по делу о признании незаконным приказа №100 Госкино о реорганизации Довженко-Центра.

"Планировались дебаты – последние речи сторон и принятие решения. Еще на прошедшем заседании 27 июня представители Госкино искали основание или повод остановить производство по делу. Сегодня произошло нечто удивительное: представитель Госкино заявил ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием предмета иска , то есть отсутствием приказа!" – говорится в сообщении.

В этот же день, 29 июня, на сайте Госкино обнародовали новый приказ, которым признали обжалуемый приказ о реорганизации утратившим силу.

По словам представителей Довженко-Центра, для такого решения первой замглавы Госкино Юлии Шевчук хватило всего одного дня перерыва между заседаниями, хотя рассмотрение дела длилось почти 9 месяцев, и представители Госкино последовательно защищали "идею реорганизации, которая не нарушает никаких прав Довженко-Центра".

В государственном фильмофонде Украины отметили, что не могут радоваться этому жесту, поскольку понимают, что подобные приказы Госкино может издавать и отменять каждый день.

"В ближайшее время нас может ждать новый приказ, столь же угрожающий и необоснованный. Судью также удивило такое развитие событий. Был объявлен перерыв до 17:00 11 июля для изучения новых обстоятельств и подтверждения полномочий Юлии Шевчук подписания соответствующих приказов", – отметили на странице Довженко-Центр.

В Госкино же объясняют отмену своего приказа №100 несколькими причинами:

он не устанавливал общие правила поведения и был рассчитан на одноразовое применение.

В нем были установлены определенные сроки, которые на 28 июня уже истекли, поэтому встал вопрос об актуальности этого приказа в принятой редакции.

В Госкино произошел ряд кадровых изменений в отношении лиц, привлеченных к реализации приказа о реорганизации Довженко-Центра, поэтому документ нуждался в обновлении или признании утратившим силу.

Признание приказа №100 недействительным также было оговорено решением правительства о создании Государственного фонда фильмов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о подробностях скандала с реорганизацией "Довженко-Центра". К нему, по данным СМИ, может быть причастен застройщик, который в 2008 году выкупил часть помещений на территории центра при условии осуществления инвестиций по капитальному ремонту фасада, утеплению и строительству современного фондохранилища. Однако инвестиционный договор не был подписан.

Также сообщалось, что в профильном парламентском комитете заявили, что "реорганизация" фильмофонда станет фактическим уничтожением" Довженко-Центра". Еще летом Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины единогласно рекомендовал Госкино безотлагательно упразднить скандальный приказ №100 о "реорганизации" "Довженко-Центра".