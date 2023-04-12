Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Кремлевские пропагандисты показали Бахмут с высоты птичьего полета. Некогда цветущий город, где до российского вторжения бурлила жизнь, превратились в руины и пустошь.

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На видео, снятое с дрона, попал центр города-крепости. На опубликованных кадрах не видно ни одного уцелевшего здания (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Обстрелы оккупантов полностью уничтожили гражданскую инфраструктуру Бахмута.

Город, население которого до войны составляло 73 212 человек, будто вымер.

На видео пропагандистов не видно людей, хотя по данным на март 2023 года, в городе оставались 3 тыс. гражданских.

Часть людей скрывалась от спасателей, не желая покидать Бахмут.

С 13 февраля 2023 года Бахмут закрыли на въезд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Как указали аналитики ISW, войска РФ продвинулись в Бахмуте, но при этом понесли большие потери. Силы "Вагнера" истощены, в связи с чем российское командование бросило в город спецназ и десантников.

– По мнению аналитиков, у минобороны России есть "особый" план.

– Оккупанты пытаются разрушить высотки Бахмута, чтобы усложнить оборону ВСУ. Боевые действия сейчас идут вдоль железной дороги, которая делит город с севера на юг.

– В ВСУ пояснили, что российские ВДВ стали появляться в Бахмуте, скорее, не для усиления, а доукомплектования оккупантов.

– 10 апреля глава террористической "ДНР" Пушилин заявил, что посетил Бахмут и наградил вагнеровцев.

– В сеть попало видео, показывающее, как на подступах к Бахмуту украинские военные уничтожают захватчиков.

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях наши воины отбили 72 атаки противника. В Бахмуте продолжаются ожесточеные бои, враг вел безуспешные наступательные действия неподалеку от Богдановки.