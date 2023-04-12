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Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
3,3 т.
Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Кремлевские пропагандисты показали Бахмут с высоты птичьего полета. Некогда цветущий город, где до российского вторжения бурлила жизнь, превратились в руины и пустошь.

Видео дня

На видео, снятое с дрона, попал центр города-крепости. На опубликованных кадрах не видно ни одного уцелевшего здания (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Обстрелы оккупантов полностью уничтожили гражданскую инфраструктуру Бахмута.

Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Город, население которого до войны составляло 73 212 человек, будто вымер.

Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

На видео пропагандистов не видно людей, хотя по данным на март 2023 года, в городе оставались 3 тыс. гражданских.

Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

Часть людей скрывалась от спасателей, не желая покидать Бахмут.

Город, где бурлила жизнь, стал пустошью: пропагандисты показали разрушенный Бахмут с высоты. Видео

С 13 февраля 2023 года Бахмут закрыли на въезд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Как указали аналитики ISW, войска РФ продвинулись в Бахмуте, но при этом понесли большие потери. Силы "Вагнера" истощены, в связи с чем российское командование бросило в город спецназ и десантников.

– По мнению аналитиков, у минобороны России есть "особый" план.

– Оккупанты пытаются разрушить высотки Бахмута, чтобы усложнить оборону ВСУ. Боевые действия сейчас идут вдоль железной дороги, которая делит город с севера на юг.

– В ВСУ пояснили, что российские ВДВ стали появляться в Бахмуте, скорее, не для усиления, а доукомплектования оккупантов.

– 10 апреля глава террористической "ДНР" Пушилин заявил, что посетил Бахмут и наградил вагнеровцев.

– В сеть попало видео, показывающее, как на подступах к Бахмуту украинские военные уничтожают захватчиков.

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях наши воины отбили 72 атаки противника. В Бахмуте продолжаются ожесточеные бои, враг вел безуспешные наступательные действия неподалеку от Богдановки.

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