В минобороны РФ ''особый'' план: в ISW объяснили, почему командование бросило на захват Бахмута силы ЧВК ''Вагнер''

Российское командование бросило на захват Бахмута Донецкой области силы частной военной компании "Вагнер". Но в министерстве обороны РФ есть на этот счет "особый план".

Видео дня

Поскольку при штурме города российские оккупанты несут значительные потери, у Сергея Шойгу хотят за счет "вагнеровцев" свести потери среди обычных российских сил к минимуму. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

11 апреля Министерство обороны России и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признали роль друг друга в усилиях по захвату Бахмута. Они утверждают, что боевики "Вагнера" составляют основную часть усилий по захвату территории и оттеснению украинских сил в центре Бахмута, в то время как неуказанные подразделения ВДВ России обеспечивают поддержку на флангах к северу и югу от города, в том числе в районе Зализнянского, Сакко и Ванцетти и Николаевки.

Российские силы ВДВ на флангах, вероятно, нацелены только на их удержание, а не на какое-либо значительное продвижение.

"Этот расклад сил предполагает, что МО России намеревается использовать боевиков "Вагнера" для захвата Бахмута, сводя к минимуму потери среди обычных российских сил, что подтверждает предыдущие оценки ISW о том, что МО стремится использовать силы Вагнера для захвата Бахмута, а затем вытеснить их и взять на себя ответственность за победу", – считают эксперты.

Пригожин подтвердил, что силы "Вагнера" добиваются успехов в Бахмуте, однако утверждая, что российские силы контролируют 80% города. В ISW же считают, что российские силы оккупируют не менее 30,68 квадратных километров, или 76,5% Бахмута.

Стоит отметить, что в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорится, что российские войска продвинулись в Бахмуте и в его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Российские военные преступники в Бахмуте пытаются разрушить высотки, чтобы усложнить оборону Вооруженным силам Украины. Боевые действия сейчас идут вдоль железнодорожного пути, который делит город с севера на юг.

Как сообщал OBOZREVATEL: спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что военное командование РФ начало перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ЧВК "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!