Горнолыжные курорты Львовской области начало засыпать снегом. Фото

Горнолыжные курорты Львовской области начало засыпать снегом. Снегопад начался в четверг, 18 ноября, после полудня.

Как покрываются снегом горы Тростян, Захар Беркут, Плай и другие, можно увидеть на вебкамерах сайта SNIG.INFO. Кроме того, снег уже лежит на Драгобрате и в Буковеле (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 19 ноября по области облачно, временами дождь, местами с мокрым снегом. Утром и днем местами возможны осадки.

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Порывы ветра ожидаются до 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.

Синоптик Львовского гидрометцентра Елена Смалюх рассказала "Суспільному", что снег станет интенсивнее во второй половине дня, когда будет проходить холодный атмосферный фронт.

"То есть хорошо заснежит вечером и еще ночью будет снежить. Осадки будут постепенно прекращаться и завтра днем они будут небольшими. Потом будет без осадков. Дальше снег будет 22-23 ноября. Снег будем наблюдать и на равнине", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября первый снег выпал также в Черниговской и Сумской областях. Правда, осадков было немного.