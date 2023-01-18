Горел в воздухе, возможно, его хотели посадить на стадионе: очевидцы рассказали о катастрофе в Броварах. Видео

В среду в городе Бровары Киевской области произошла авария вертолета, из-за чего он упал в одном из районов города. На месте авиакатастрофы работают все соответствующие службы, а очевидцы рассказывают, как произошла авария.

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По их словам, вертолет ГСЧС загорелся еще в воздухе. Об этом две местные жительницы рассказали в комментарии OBOZREVATEL.

Они отметили: поначалу, судя по звуку, казалось, что это летят российские ракеты или дроны-камикадзе Shahed. Но, посмотрев на улицу, они увидели, как упал вертолет и сразу после этого начался масштабный пожар.

Женщины предположили, что воздушное судно хотели посадить на стадионе, но "дотянуть" туда вертолет не получилось.

"Наши коллеги на него смотрели и видели, что он горящим падал. Крылья мигали, он шел очень низко. Мы так думаем, там есть стадиончик такой, и он хотел на него сесть, и триста метров буквально не долетел", – отметили они.

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 16 человек, однако точное число жертв трагедии еще устанавливается.

Среди погибших – трое детей, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Кроме того, травмированы 25 человек, в том числе 10 детей.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек.

Он также призвал свидетелей произошедшего в Броварах оперативно обратиться в полицию, поскольку это поможет в выяснении обстоятельств трагедии.

В лицее №10 организовали оперативный штаб, в котором, в частности, можно получить оперативную информацию.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет. Он поручил СБУ во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства.

Как сообщал OBOZREVATEL, от вертолета, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, осталась лишь куча металлолома. Она находится во дворе многоэтажки.

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