Гордон признался, что планируется на 15 марта и 'взорвет общество Украины'. Видео

Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что, говоря о некоем большом событии 15 марта, имел в виду выход фильма Bellingcat о "вагнеровцах", который "взорвет" украинское общество.

Уточнение он сделал в среду, 10 марта, в одной из программ на "Эхо Москвы". Расследование, по словам украинца, будет касаться "бездарно проваленной супер-спецоперации", которая проводилась спецслужбами США, Турции и Украины.

"15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", о спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации", – сказал журналист.

По его информации, расследователи проекта Bellingcat могут перенести публикацию своих материалов на неделю-две. Гордон сказал, что это связано с тем, что журналисты якобы решили опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины.

Операция, как заявил Гордон, была провалена "из-за предательства внутри украинского руководства".

"Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки, может ли это расследование стать полезным для страны, Гордон ответил, что думает, что "полезна любая правда". "Я считаю, что проще всего жить не по лжи и знать, что происходит на самом деле", – отметил он.

Напомним, ранее Гордон заявил, что в Украине в понедельник, 15 марта, опубликуют важную информацию, которая станет "исторической" и приведет к "нелегким испытаниям".

Как сообщал OBOZREVATEL :

агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.