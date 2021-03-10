Гордон признался, что планируется на 15 марта и "взорвет общество Украины". Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Гордон признался, что планируется на 15 марта и 'взорвет общество Украины'. Видео

Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что, говоря о некоем большом событии 15 марта, имел в виду выход фильма Bellingcat о "вагнеровцах", который "взорвет" украинское общество.

Уточнение он сделал в среду, 10 марта, в одной из программ на "Эхо Москвы". Расследование, по словам украинца, будет касаться "бездарно проваленной супер-спецоперации", которая проводилась спецслужбами США, Турции и Украины.

"15 марта, насколько я знаю, планируется выход фильма-расследования Bellingcat о "вагнеровцах". О спецоперации относительно поимки "вагнеровцев", о спецоперации, которая была бездарно слита российской агентурой Российской Федерации", – сказал журналист.

По его информации, расследователи проекта Bellingcat могут перенести публикацию своих материалов на неделю-две. Гордон сказал, что это связано с тем, что журналисты якобы решили опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины.

Операция, как заявил Гордон, была провалена "из-за предательства внутри украинского руководства".

"Люди, которые стали предателями, будут названы, насколько я знаю, в этом расследовании", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки, может ли это расследование стать полезным для страны, Гордон ответил, что думает, что "полезна любая правда". "Я считаю, что проще всего жить не по лжи и знать, что происходит на самом деле", – отметил он.

Напомним, ранее Гордон заявил, что в Украине в понедельник, 15 марта, опубликуют важную информацию, которая станет "исторической" и приведет к "нелегким испытаниям".

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