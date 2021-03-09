Гордон анонсировал публикацию "исторической для Украины" информации: названа дата "тяжелого дня"

В Украине в понедельник, 15 марта, опубликуют важную информацию, которая станет "исторической" и приведет к "нелегким испытаниям".

Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24". В то же время он не уточнил, о чем именно идет речь.

"Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания… 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что, я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины. И во вторник мы это будем обсуждать", – сказал журналист.

На уточняющий вопрос о том, кто именно распространит данные, Гордон ответил, что не может об этом говорить, а "все, кому надо знать, знают".

Журналист утверждает, что 15 марта станет своеобразным "водоразделом" для общества.

Он также сказал, что больше информации предоставить не может, ему "нельзя говорить". Тем не менее, грядущее событие Гордон назвал "очень серьезным".

Как писал OBOZREVATEL, недавно Гордон взял интервью у министра внутренних дел Арсена Авакова. В нем глава МВД рассказал о самых громких событиях в Украине: решениях, которые затронули политиков и медиамагнатов, шагах, вызвавших одобрение у мировых партнеров. В частности, он сказал, что Совет национальной безопасности и обороны продолжит шаги по введению новых санкций. Более детально об интервью можно почитать по ссылке.