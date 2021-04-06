Google посвятил дудл важности ношения масок. Фото

Во вторник, 6 апреля, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила важности ношения медицинских масок в период пандемии коронавируса.

На дудле буквы из надписи Google надевают маску и отступают друг от друга на безопасную дистанцию (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Ссылка со стартовой страницы Google ведет на свод правил, как остановить распространение COVID-19.

"Маска может спасти жизнь. Носите маску. Мойте руки. Держите безопасную дистанцию", – говорится в рекомендациях.

Также с целью профилактики Google советует:

часто мойте руки мылом и водой, используйте антисептик для рук;

придерживайтесь социальной дистанции;

носите маску;

не прикасайтесь к глазам, носу или рту;

во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот локтем или салфеткой;

не выходите из дома, если плохо себя чувствуете;

если у вас лихорадка, кашель и вам трудно дышать, обратитесь к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Google посвятил дудл китайско-малайзийскому эпидемиологу доктору Ву Лианде, который создал хирургическое покрытие лица, которое считается предшественником современной маски-респиратора N95.