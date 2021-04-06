Google присвятив дудл важливості носіння масок. Фото

У вівторок, 6 квітня, пошукова система Google презентувала новий дудл, який присвятила важливості носіння медичних масок у період пандемії коронавірусу.

На дудлі літери з напису Google надівають маску та відступають одна від одної на безпечну дистанцію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Посилання зі стартової сторінки Google веде на перелік правил, як зупинити поширення COVID-19.

"Маска може врятувати життя. Носіть маску. Мийте руки. Тримайте безпечну дистанцію", – йдеться в рекомендаціях.

Також задля профілактики Google радить:

часто мийте руки милом і водою, використовуйте антисептик для рук;

дотримуйтеся соціальної дистанції;

носіть маску;

не торкайтеся очей, носа або рота;

під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот ліктем чи серветкою;

не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь;

якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня Google присвятив дудл китайсько-малайзійському епідеміологу доктору Ву Ліанде, який створив хірургічне покриття обличчя, яке вважається попередником сучасної маски-респіратора N95.