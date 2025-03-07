'Гончаренко центры' запустили национальную кампанию в поддержку украинских педагогов

Сеть образовательно-культурных центров Гончаренко запустила национальную кампанию "Учителя тоже Воины" в поддержку педагогов. Они выступают за увеличение заработных плат для учителей и создание надлежащих условий труда для работников учебных заведений. Также здесь запустили бесплатный чат-бот доверия для украинских учителей, который поможет им решать профессиональные вопросы, находить полезные ресурсы и получать психологическую поддержку.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, развитие образовательной отрасли должно стать приоритетным для нашей страны, ведь от этого направления зависит будущее послевоенной Украины. Среди первых изменений, требуемых командой, – увеличение заработной платы педагогов.

"Сегодня украинские учителя получают около 8000 гривен. Это и молодые специалисты, которые потратили 5 лет на соискание специальности и хотят драйвить образовательную отрасль, и педагоги, которые уже посвятили преподаванию несколько лет своей жизни. Но эти средства способны убить всякую мотивацию. Ведь если для маленьких городов такая зарплата еще может удовлетворить базовые нужды, то в больших городах всей суммы не хватит даже на аренду жилья", – комментирует Алексей Гончаренко.

Активисты предлагают приравнять выплаты учителей к заработной плате военнослужащего на тыловой должности, увеличив зарплату с 8000 до 21000 гривен.

"Главный месседж нашей кампании – учителя тоже воины. Фактически, наше будущее сегодня зависит от двух профессий. Защитника и педагога. И мы должны сделать все, чтобы после победы образовательная отрасль не тормозила, а развивалась и росла. Была динамичной и успешной", – добавляют учредители движения.

На первом этапе кампании активисты создали электронную петицию в Кабинет Министров Украины с требованием пересмотреть сумму выплат для украинских педагогов.

Также они запустили анонимный чат-бот доверия для учителей, который поможет им решать неотложные вопросы, найти поддержку и полезные ресурсы. Он работает в режиме 24/7 и предлагает сбор жалоб и запросов от учителей со всей страны, персональные консультации и советы, подбор полезных ресурсов, повышение квалификации, обучения и психологической поддержки, а также возможность сформировать личный запрос об изменениях в образовании.

Второй этап кампании предусматривает общественные обсуждения с участием представителей власти и педагогов, публичные встречи и разработки изменений в действующем законодательстве, а также внедрение ежемесячной премии для учителей при поддержке международных доноров.