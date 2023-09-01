'Гончаренко центр' запустил всеукраинский проект поддержки женщин из семей военнослужащих

Сеть образовательно-культурных и волонтерских пространств Гончаренко центр запускает всеукраинский проект поддержки женщин из семей военнослужащих "Плюс-Плюс". В рамках проекта участники будут получать юридические и психологические консультации, участвовать в мастер-классах и учиться основам запуска собственного бизнеса.

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По словам организаторов, пилотная часть проекта охватывает пять городов – Киев, Миргород, Подольск, Кропивницкий и Одессу. В октябре инициативу планируют расширить на всю сеть Гончаренко центров, которая сегодня насчитывает более 25 пространств по всей стране.

"Пока наши воины уничтожают врага, их жены, матери, сестры и дочери нуждаются в нашей поддержке и помощи. Это невероятные люди, которые каждый день ждут короткое "Все хорошо, люблю тебя, ++", и при всех трудностях не опускают руки и продолжают бороться. Поэтому горжусь, что Гончаренко центр инициировал этот проект. Мы должны им помочь, и мы поможем", – отмечает основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Центры, которые первыми присоединились к запуску проекта, уже имеют опыт работы с женщинами из семей военнослужащих. В частности, Гончаренко центр Подольск с первых дней вторжения превратился в штаб помощи военным и их семьям, а теперь готов трансформировать опыт в полноценный и самостоятельный проект.

"Мы уже предоставляем индивидуальные юридические консультации и психологическую поддержку женам военнослужащих. Но вместе с тем понимаем, что существует запрос на несколько больше. Этот проект – возможность сформировать сообщество, в котором женщины смогут помогать друг другу, делиться навыками, чувствовать себя нужными и отвлекаться от плохих мыслей. Уверен, у нас получится сформировать действительно мощное коммьюнити", – говорит директор центра Александр Таранюк.

Участницам проекта "Плюс-Плюс" предлагает бесплатную психологическую и юридическую помощь, образовательные лекции и мастер-классы, а также помощь в разработке и реализации собственных проектов на базе центра. Главный принцип инициативы – организовывать события по запросу самих участниц.

"Нам важно, чтобы эти еженедельные встречи сообщества женщин из семей военнослужащих были действительно полезными. Поэтому мы предлагаем гибкую программу, которую будем формировать вместе с участницами. Нужна дополнительная сессия с юристом – устроим, хотите открыть собственный бизнес, но не знаете, с чего начать , – приглашаем на тренинг с экспертом", – объясняет директор Гончаренко центра Киев Ольга Чайка.

Участие в проекте полностью бесплатное, чтобы присоединиться, достаточно заполнить короткую форму по этой ссылке. Если в вашем городе программа "Плюс-Плюс" еще не стартовала, просто укажите откуда вы. Организаторы сохранят ваши контакты и свяжутся с вами перед расширением проекта.