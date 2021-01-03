Голубовская сказала, как коронавирус влияет на психику пациентов

Коронавирусная болезнь (COVID-19) имеет непосредственное влияние на психику человека.

Как сказала в эфире телеканала Кyiv Live ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, существует так называемый "постковидный синдром" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"При этом вирусе поражается и центральная нервная система. Потеря вкуса, например, это поражение структур, которые находятся в головном мозге. Кроме того, больные очень долго выходят..." – отметила она.

По словам Голубовской, даже после легкого течения болезни остаются очень серьезные последствия.

"Люди выходили по пять месяцев. Это даже те, у которых не было нехватки кислорода", – добавила инфекционист.

Она подчеркнула, что "постковидный синдром" может оставаться до 12 недель после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский объяснил, чем опасна потеря обоняния при коронавирусе.

Исследование показало, что восемь из десяти человек, теряющих обоняние или вкус, заражены COVID-19.