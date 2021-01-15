Голубовская призвала украинцев "не заморачиваться" сложными вопросами о COVID-19 и довериться медикам

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская призвала украинцев, которые самостоятельно пытаются разобраться в тонкостях диагностики и лечения COVID-19, не заморачиваться сложными вопросами, а положиться на врачей.

На своей странице в Facebook медик отметила, что многие украинцы не доверяют никому, живут по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Поэтому они пытаются самостоятельно вникнуть в схемы терапии и лабораторной диагностики COVID-19.

"Теперь любой порядочный человек с позитивным ПЦР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клинических проявлений) обязательно должен знать свой уровень С-реактивного белка, лимфоцитов, пресловутых ферритина с интерлейкинами и прокальцитонина. И, если эти показатели изменены, то никакие наши уговоры о том, что ничего страшного, что это не коррелирует с клиникой и нормально для данного периода болезни – пустой звук", – отметила Голубовская.

Она добавила, что такие пациенты пересдают анализы в разных лабораториях по пять раз, что еще более усиливает тревожность из-за часто несовпадающих результатов.

"Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья – ей-богу, не заморачивайтесь... Диагноз ставится только по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона и т.д. Оставьте эту головную боль докторам и помните, что главное в лечении инфекционных болезней – не мешать больному правильно болеть" – посоветовала врач.

Она призвала украинцев не забивать голову сложными вопросами, над которыми медики работают всю свою жизнь, не бегать по разным лабораториям в поисках истины и не обижаться, когда им не назначают без показаний антибиотики и гормоны.

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